Trotz Regen in Mailand: Christoph Waltz strahlt vor Glück

Christoph Waltz (68), der für seine düsteren Filmrollen bekannt ist, zeigte sich am Wochenende von seiner privaten und unbekümmerten Seite. Der Oscarpreisträger wurde mit seiner Ehefrau Judith Holste in Mailand gesichtet, wo das Paar fröhlich einen Spaziergang trotz Regen unternahm. Der Schauspieler trug dabei einen Regenschirm, um sich und seine Frau zu schützen, ließ sich jedoch von dem schlechten Wetter die Laune nicht verderben. Beide strahlten vor Glück, während Judith einen beigen Maxirock und ein graues Top trug, und Christoph eine lässige Kombination aus Jeans, hellblauem T-Shirt und einem grauen Jackett wählte.

Bei ihrem Ausflug durch die italienische Modehauptstadt stellte das Ehepaar unter Beweis, dass es sich die gemeinsame Quality-Time nicht vom Wetter vermiesen lässt. Die beiden gaben ein harmonisches Bild ab, das zeigte, dass selbst Oscar-Preisträger gelegentlich ihre ernsten Rollen hinter sich lassen können, um das Leben in seiner vollen Bandbreite zu genießen. Ihrem fröhlichen Auftreten zufolge handelt es sich bei den beiden durchaus um ein eingespieltes Team, das nicht nur vor den Kameras, sondern auch im Alltag bestens harmoniert.

Abseits solcher privaten Momente ist Christoph derzeit beruflich ebenfalls gefragt. Kürzlich wurde bekannt, dass der Schauspieler in der fünften Staffel der beliebten Comedy-Serie Only Murders in the Building mitwirken wird. Dabei steht er mit Größen wie Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez vor der Kamera. Die Dreharbeiten laufen bereits, und das Projekt wird mit Spannung erwartet, insbesondere von den Fans, die Christophs Fähigkeit schätzen, jeder Figur, die er spielt, Tiefe zu verleihen. Seine kommende Rolle dürfte erneut beweisen, dass der charismatische Schauspieler auch im humorvollen Genre brillieren kann.

ActionPress Judith Holste und Christoph Waltz im September 2025 in Mailand

Getty Images Christoph Waltz, März 2024

Getty Images Christoph Waltz, Schauspieler

