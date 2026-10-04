Verlobt sich Lady Louise bald? Herzogin Sophie ist besorgt

Bei Lady Louise Windsor (22) und ihrem Freund Felix da Silva-Clamp könnte sich die Beziehung offenbar auf die nächste Stufe zubewegen. Wie das Magazin New Idea berichtet, machen sich die beiden nach mehreren gemeinsamen Jahren inzwischen konkrete Gedanken über ihre Zukunft – sogar eine Verlobung soll im Raum stehen. Kennengelernt haben sich die Tochter von Prinz Edward (62) und Herzogin Sophie (61) und ihr Partner während ihres Studiums an der University of St Andrews. Beide schrieben sich dort 2022 ein und schlossen ihr Studium im Sommer 2026 ab. Die möglichen Zukunftspläne des Paares sorgen bei Louises Eltern offenbar für unterschiedliche Reaktionen. Sophie und Edward sollen Felix sehr mögen. Die Herzogin sieht eine mögliche Hochzeit dem Bericht zufolge jedoch mit gemischten Gefühlen und fragt sich offenbar, ob ihre Tochter und ihr Freund für eine Ehe, ein gemeinsames Zuhause und Kinder nicht noch zu jung sind. Edward hingegen soll die Beziehung deutlich entspannter betrachten und findet offenbar, Sophie solle sich in die Pläne der beiden nicht zu sehr einmischen.

Wie konkret die Zukunftspläne von Louise und Felix bereits sein sollen, schildert ein Insider gegenüber New Idea: "Louise und Felix nehmen ihre Beziehung sehr ernst und sprechen über ihre gemeinsame Zukunft – vom Kinderkriegen bis zum Hauskauf." Als nächster Schritt könnte demnach eine Hochzeit im Raum stehen. Genau das bereite Sophie Sorgen. "Eine Hochzeit ist ein Meilenstein, aber als Karrierefrau macht Sophie sich wirklich Sorgen, dass die beiden noch viel zu jung sind", heißt es in dem Bericht. Edward soll die Beziehung dagegen entspannter sehen. Dem Insider zufolge vertritt er die Ansicht, dass eine frühe feste Bindung Louise und Felix ein umfangreiches romantisches Vorleben und mögliche spätere öffentliche Demütigungen ersparen könne. Offiziell bestätigt sind weder eine Verlobung noch konkrete Hochzeitspläne. Bis zu ihrem Abschluss hielt Louise die Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ein Insider betont jedoch: "Das ist nicht bloß irgendeine Universitätsromanze."

Wie selbstverständlich Felix inzwischen zum Umfeld der Windsors gehört, zeigte sich im August 2026. Damals besuchte er gemeinsam mit Louise sowie ihren Eltern Sophie und Edward das Theater. Auch bei Louises Universitätsabschluss und ihren Kutschfahrturnieren war er an ihrer Seite. Bei Wettbewerben in Sevenoaks und im Ashfields Carriage and Polo Club unterstützte Felix seine Freundin bei ihrem langjährigen Hobby. Dabei wirkten die beiden entspannt und vertraut, packten vor Ort mit an und kamen mit anderen Gästen ins Gespräch. Louises Eltern sind selbst seit 1999 verheiratet. Neben ihrer Tochter haben Sophie und Edward noch einen Sohn: James (18), Earl of Wessex.

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Getty Images Lady Louise Windsor und Herzogin Sophie einer Verleihung in Edinburgh: Mutter und Tochter lächeln nach dem Erhalt des Duke of Edinburgh's Gold Award

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Getty Images Lady Louise Windsor und ihr Freund Felix beim Duke of Edinburgh's Award im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh

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Getty Images Prinz Edward mit seinen Kindern James und Louise sowie seiner Frau Sophie von Wessex