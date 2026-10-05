Bei Scheidung: Dolly Parton kümmerte sich um Kelly Clarkson

Kelly Clarkson (44) hat einen rührenden Moment mit Dolly Parton (†80) öffentlich gemacht. Im Podcast "Las Culturistas" erinnerte sich die Musikerin an einen Auftritt, bei dem sie auf Wunsch der inzwischen verstorbenen Countrysängerin deren Klassiker "I Will Always Love You" zum Besten gab. Was damals niemand im Publikum ahnte: Nur eine halbe Stunde vor dem Auftritt hatte Kelly die Nachricht erhalten, dass ihre Scheidung finalisiert war. Hinter der Bühne bemerkte Dolly direkt, dass mit dem US-Popstar etwas nicht stimmte. Miley Cyrus' (33) Patentante sprach sie schließlich darauf an. "Es ist gerade einfach ein ziemlich verrückter Moment für mich", habe Kelly sich bei der Countryikone entschuldigt. Trotz des emotionalen Ausnahmezustands wollte sie nicht zusammenbrechen, denn schließlich sollte die Performance eine Würdigung für Dolly sein und nicht von Kellys Privatleben überschattet werden.

Kelly war verblüfft und beeindruckt zugleich, wie schnell Dolly die Situation erfasst habe – und das, obwohl die Frauen keine jahrelange enge Freundschaft verband. "Sie ist einfach einer dieser Menschen, die man nicht sein ganzes Leben lang kennen muss, sondern die einen in einem einzigen Moment verstehen können", schwärmte die "Because of You"-Interpretin im Podcast. Worüber die beiden Sängerinnen damals im Detail sprachen, behielt Kelly für sich. Dollys Worte seien aber "eine wirklich schöne Sache" gewesen und hätten ihr während einer Zeit geholfen, die sich für sie äußerst sonderbar angefühlt habe. Vergessen werde Kelly diesen Augenblick nie. Dollys Verhalten hinter den Kulissen bezeichnete sie als "sehr, sehr cool".

Zwar waren Kelly und Dolly nie Freundinnen, aber die Familienmutter schätzte die Begegnung mit Dolly sehr. Während ihres Treffens habe es sich angefühlt, als würden sie sich schon seit Jahren kennen. Nach Dollys Krebstod am 25. August 2026 fand die "Since U Been Gone"-Interpretin auf Instagram liebevolle Worte für die Musikerin: "Dolly Parton hatte eine Art, jedem das Gefühl zu geben, besonders, gesehen und willkommen zu sein und als wäre man schon lange befreundet." Kelly heiratete den Talentmanager Brandon Blackstock (†48) im Jahr 2013. 2022 folgte jedoch die Scheidung. Aus der Beziehung der früheren Eheleute stammen eine Tochter namens River Rose Blackstock (12) und ein Sohn, der auf den Namen Remington Alexander Blackstock (10) hört. Kellys Ex Brandon verstarb 2025 im Alter von 48 Jahren nach einer Krebserkrankung.

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IMAGO / MediaPunch Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2025

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Getty Images Dolly Parton bei einer Pressekonferenz zu ihrem 50-jährigen Jubiläum beim Grand Ole Opry in Nashville

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