Kelly Clarkson feiert das Leben als eigenständiger Single

Kelly Clarkson (44) hat sich in ihrer Studio-Sessions-Show im Caesars Palace in Las Vegas offen zu ihrem Singledasein bekannt – und feiert es sogar. Auf der Bühne hielt die Sängerin ein regelrechtes Plädoyer für das Alleinsein, nachdem sie immer wieder nach ihrer Beziehungssituation gefragt wird. "Die Leute fragen immer: 'Oh, warum bist du Single?' Und ich antworte dann: 'Zunächst einmal gibt es hier draußen eine Menge Leute, die das Single-Dasein richtig gut aussehen lassen'", wird die Musikerin von Page Six zitiert. Unter dem Applaus ihrer Fans legte sie nach: "Und falls ihr nicht ganz verstanden habt, was ich damit meine: Es ist so, als würde man Beziehungen sehen und denken: 'Ich bin so froh, dass ich allein nach Hause gehe.'"

Dass Beziehungen kein Selbstläufer sind, weiß Kelly aus eigener Erfahrung. "Wenn man in einer Beziehung ist, ist es meiner Meinung nach am schwierigsten, diese Leidenschaft am Leben zu erhalten und trotzdem weiterhin Dates zu haben", so die Sängerin, "und es trotzdem magisch wirken zu lassen und nicht eintönig." Seit ihrer Scheidung von Brandon Blackstock (†48) im Jahr 2022 hält sie ihr Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Ihr Ex-Ehemann und Vater ihrer beiden Kinder River Rose und Remy verstarb im August 2025 nach einem Kampf gegen den Hautkrebs.

Kelly gehört zu den bekanntesten Gesichtern der amerikanischen Musiklandschaft. Ihren Durchbruch feierte sie 2002 als erste Gewinnerin der Castingshow American Idol – und legte damit den Grundstein für eine Karriere, die bis heute anhält. Mit Hits wie "Stronger (What Doesn't Kill You)" aus dem Jahr 2011, in dem es um Stärke und Unabhängigkeit geht, hat sie sich als Stimme für Selbstermächtigung etabliert. Neben ihrer Musikkarriere ist sie zuletzt vor allem als Moderatorin ihrer eigenen Talkshow einem breiten Publikum bekannt.

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IMAGO / Everett Collection Sängerin Kelly Clarkson

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IMAGO / Zoonar II Kelly Clarkson und Brandon Blackstock

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IMAGO / Hutchins Photo Kelly Clarkson, Sängerin