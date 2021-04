Gibt es schon bald ein neues Promi-Paar? Im vergangenen Jahr trennte sich Playboi Carti (24) von seiner Partnerin Iggy Azalea (30). Das Liebes-Aus wurde wenige Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Onyx bekannt. Während seine Ex daraufhin beschloss, eine Pause in Sachen Männer einzulegen – scheint sich der Rapper schon wieder ins Datingleben gestürzt zu haben. Zumindest heizen er und Rosalía jetzt die Gerüchteküche an...

Paparazzi erwischten die beiden Musiker in Santa Monica, als sie zusammen ein Restaurant verließen, wie Daily Mail berichtet. Aufnahmen zeigen, wie sie vor dem Blitzlichtgewitter in ein Auto flüchten und sich ziemlich vertraut nebeneinander auf die Rückbank setzen. Anzeichen dafür, dass zwischen den beiden mehr laufen könnte als eine Freundschaft, lieferten sie ihren Fans an diesem Abend allerdings nicht.

Doch zumindest ist auch Rosalía nach aktuellen Berichten Single. Zuletzt wurde der Künstlerin im vergangenen Jahr eine Romanze mit dem Rapper Rauw Alejandro nachgesagt. Doch bis heute bestätigte keiner der beiden, dass je etwas zwischen ihnen gelaufen ist – oder immer noch läuft.

Anzeige

Getty Images Playboi Carti bei den BET Hip Hop Awards 2017

Anzeige

Instagram / rosalia.vt Sängerin Rosalía auf Instagram, 2020

Anzeige

Getty Images Rauw Alejandro, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de