"Frier und Fünfzig": Annette Frier glänzt in neuer TV-Satire

Annette Frier (51) ist mit einer neuen Comedy zurück – und spielt darin die wohl aufregendste Rolle ihres Lebens: sich selbst. In "Frier und Fünfzig" auf Joyn nimmt die Schauspielerin das Älterwerden im Showgeschäft ins Visier, mit frechen Pointen, Meta-Gags und viel Tempo, so fernsehserien.de. Mit dabei: Schwester Caroline Frier (42) als Caroline, Henning Baum (53) als Henning – und jede Menge prominenter Gäste. Barbara Schöneberger (51), Cordula Stratmann und Katrin Bauerfeind (43) geben sich die Klinke in die Hand. Dazu heißt es sogar "TV total" – inklusive Sebastian Pufpaff (49). Wer wissen will, wie Fernsehen über sich selbst lacht, bekommt hier die Einladung.

Die achtteilige Halbstundenserie mischt Mediensatire, Frauen-Comedy und bissigen Gesellschaftskommentar. Annette, in der Serie notorisch auf bestimmte Rollen festgelegt, beschließt, sich neu zu erfinden – und treibt ihr eigenes Projekt voran: eine Serie in der Serie namens "Frier und Fünfzig". Der Ton schwankt charmant zwischen Krachern und Klartext, etwa wenn ein Blumenstrauß gleich mit einem Botox-Gutschein geliefert wird. Fans früherer TV-Hits dürfen sich außerdem über ein Wiedersehen freuen: Nach den Montagsduos "Danni Lowinski" und "Der letzte Bulle" kreuzen Annette und Henning nun direkt die Wege – mit sichtlich großem Spaß am Image-Spiel.

Privat ist Annette seit Jahren mit Sascha, einem Radfahrer, verheiratet. Ihre Schwester Caroline, ebenfalls Schauspielerin, ist vor allem für Rollen in Serien wie "Die Landarztpraxis" bekannt. Das Verhältnis zwischen den beiden soll eng und herzlich sein, was sich auch in ihrer gemeinsamen Arbeit zeigt. Für Annette ist es nicht das erste Mal, dass sie mit einer fiktionalisierten Version ihrer selbst spielt, doch "Frier und Fünfzig" gibt dieser Idee eine neue Dimension – ein ehrliches, aber gleichzeitig humorvolles Porträt einer Frau, die sich und ihre Karriere nicht so einfach in eine Schublade stecken lässt. Die Serie startet am 10. November bei Joyn, ab dem 24. November laufen Doppelfolgen montags um 22:15 Uhr bei Sat.1.

Andreas Rentz / Getty Images Annette Frier kurz vor ihrem Auftritt

Getty Images Annette Frier bei der lit.cologne 2022

Hauter,Katrin Annette und Caroline Frier bei der Verleihung Der Deutsche Fernsehpreis