Kim Kardashian beschäftigt fünf Nannys für ihre vier Kinder

Wie organisiert man einen Alltag mit vier Kindern, wenn man gleichzeitig ein Unternehmensimperium leitet? Kim Kardashian (45) hat darauf nun eine ziemlich konkrete Antwort gegeben. Im Gespräch mit dem Sunday Times Style Magazine verriet die vierfache Mutter, dass sie für North, Saint, Chicago und Psalm insgesamt fünf Nannys beschäftigt. Die Kinder stammen aus ihrer Ehe mit Kanye West (49). Dabei sind die Betreuungskräfte allerdings nicht gleichzeitig im Einsatz: Sie arbeiten in einem Rotationssystem, bei dem immer eine Nanny Dienst hat, während die anderen vier frei haben. Ihren eigenen Erziehungsstil beschrieb Kim in dem Interview ebenfalls offen. "Ich glaube, ich bin als Mutter mittelstreng", erklärte sie gegenüber dem Sunday Times Style Magazine. Gleichzeitig beschrieb sie sich selbst als "extrem geduldig und liebevoll". So dürften North, Saint, Chicago und Psalm bei Bedarf auch in ihrem Bett schlafen.

Trotz der Unterstützung durch die fünf Angestellten betonte der Realitystar, im Familienleben selbst eine große Rolle zu spielen. Das Bringen und Abholen von der Schule übernehme sie persönlich. Außerdem esse sie jeden Abend gemeinsam mit ihren Kindern zu Abend und lese ihnen vor dem Schlafengehen vor. Mitbestimmen dürfen die vier offenbar ebenfalls, wenn es um die Dreharbeiten zur Familien-Show The Kardashians geht. Wie viel sie von sich preisgeben, entscheiden die Kinder demnach selbst. "Jedes Kind macht das, womit es sich wohlfühlt. Meine Kleinen kommen also dazu, wenn ich drehe, aber sie haben nicht wirklich eigene Handlungsstränge", führte die Unternehmerin aus. Ein fester Platz vor der Kamera ist für den Nachwuchs also nicht vorgesehen.

Zuvor machten Berichte die Runde, denen zufolge Kim rund zehn weibliche und männliche Betreuungskräfte beschäftige. Das Schichtsystem, in dem diese sich abwechseln würden, laufe rund um die Uhr. Diese Darstellung hatte unter anderem Boxer Tommy Fury (27) in seinem Podcast "What The Fury" aufgegriffen. Dort kritisierte er die Unternehmerin scharf dafür, ihre Kinder seiner Meinung nach zu stark von Angestellten betreuen zu lassen. Seine Worte sorgten allerdings für Gegenwind: Tommy hatte im selben Atemzug eingeräumt, dass auch er und seine Partnerin Molly-Mae Hague (27) für ihre Kinder Bambi und Midas auf die Hilfe eines Kindermädchens zurückgreifen.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zum Geburtstag ihres Sohns Psalm 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Töchtern North und Chicago, August 2019

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, ihre Kinder und Lewis Hamilton in in Rennanzügen