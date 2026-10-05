Nicht nur "die Ex von": So wurde Promi-BB-Georgina bekannt

Seit dem 5. Oktober heißt es wieder: Kameras an, Privatsphäre aus. Auf Sat.1 und Joyn startet die 14. Staffel von Promi Big Brother und mittendrin: Georgina Stumpf, auch bekannt als GiaGeorgina. Für die Podcasterin ist es der große Reality-TV-Durchbruch. Doch wer jetzt denkt, Georgina sei erst durch ihre Beziehung mit Rapper Sido (45) ins Rampenlicht katapultiert worden, kennt ihre Geschichte offenbar nicht. Denn die Influencerin hatte bereits ihre eigene Fanbase aufgebaut: Unter dem Namen GiaStream machte sie sich auf Twitch einen Namen und sammelte eine treue Community. Beim "Angelcamp" stand sie außerdem als Moderatorin im Einsatz. Promiflash blickt auf die Anfänge von Georgina zurück.

Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass Georgina Stumpf zuletzt auf Twitch live ging. Doch ausgerechnet einer dieser Streams sollte ihr Leben nachhaltig verändern. Denn dort kam sie mit Rapper Sido in Kontakt – wenig später folgte eine Einladung zum Rouladenessen. Was harmlos begann, entwickelte sich zu einer Beziehung. Ihre eigene Karriere rückte dadurch zunehmend in den Hintergrund. Rückblickend sprach Georgina von toxischen Dynamiken und machte auch ihre Drogensucht öffentlich. Anfang 2024 zog sie schließlich die Reißleine und begab sich für sechs Wochen in eine Entzugsklinik. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits mit der gemeinsamen Tochter von ihr und Sido schwanger. Ein einschneidender Moment in ihrem Leben.

Ende 2024 erblickte Georginas kleine Tochter das Licht der Welt. Schon kurz darauf folgte die nächste überraschende Wendung: Im Dezember machte Sido die Trennung öffentlich. Was danach entstand, dürfte wohl kaum jemand erwartet haben: Denn ausgerechnet mit Charlotte Engelhardt (48), der Ex-Frau des Rappers, verbindet Georgina inzwischen eine enge Freundschaft. Zeitweise lebten die Frauen sogar gemeinsam mit ihren Kindern unter einem Dach. Seit Mai 2025 teilen sie außerdem ihren Podcast "The Real Ex-Wives" mit der Öffentlichkeit. Darin sprechen Georgina und Charlotte unter anderem über Liebe, Trennungen, Patchwork und persönliche Krisen. Nun zieht Georgina in den "Promi Big Brother"-Container, um zu beweisen, dass sie ihre eigene Person ist.

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Joyn / Marc Rehbeck Georgina "Gia" Stumpf, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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ProSiebenSat.1 Media SE Georgina "Gia" Stumpf, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

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