North West wird bei Rockstar-Plänen von Mama Kim ausgebremst

North West (13) weiß mit ihren zarten 13 Jahren schon ganz genau, was sie will: als Rockstar durchstarten. Im Mai 2026 brachte die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (49) bereits ihre EP "N0rth4evr" heraus, im September folgte schließlich ihr erstes eigenes Konzert im legendären Vic Theatre in Chicago. Ihre berühmte Mutter betrachtet den extrem frühen Erfolg der Teenagerin allerdings mit gemischten Gefühlen. Gegenüber der Sunday Times erklärte Kim nun, dass sie den schier unendlichen Ehrgeiz ihrer Ältesten bewusst ausbremse und längst nicht jedem lukrativen Angebot zustimme. Um den Ansturm zu bewältigen, hätten Mutter und Tochter gemeinsam strikte Regeln für künftige Projekte vereinbart. "Wir versuchen also wirklich, nicht alles anzunehmen, was sich ihr bietet, damit wir sicher sein können, dass wir die Dinge richtig angehen", beschrieb Kim ihr vorsichtiges Vorgehen.

Kims Schilderungen zufolge würde North am liebsten jedes neue Projekt unverzüglich anpacken und die enorme Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in vollen Zügen genießen. Bei ihrem ersten Solokonzert erhielt die Nachwuchsmusikerin immerhin Unterstützung von beiden Elternteilen: Kim und Ex-Ehemann Kanye saßen im Publikum, hielten dort jedoch eisern Abstand voneinander. Der Auftritt im Vic Theatre kam unterdessen kurzfristig zustande, nachdem eine eigentlich geplante Tournee mit der Rapperin Molly Santana überraschend abgesagt worden war. Trotz des geplatzten Vorhabens feierte North dieses Jahr bereits gigantische Erfolge und zierte unter anderem das Cover der begehrten Septemberausgabe des Modemagazins Dazed.

Dass ihre Leidenschaft für die Musik keineswegs eine kurze Teenie-Phase ist, stellte das Nachwuchstalent im Interview mit dem Magazin umgehend klar. "Das ist mein Hobby, das ist das, was ich gerne mache und was ich auch später einmal machen will", betonte North. Den mütterlichen Rat, mit dem Start der eigenen Musikkarriere doch lieber noch ein paar Jahre zu warten, bezeichnete die Schülerin als den schlechtesten Ratschlag ihres bisherigen Lebens. Das Rampenlicht ist für das Promi-Kind schließlich längst vertrautes Territorium: Bereits vor ihrer Geburt war sie im Bauch ihrer Mutter bei der Met-Gala dabei und besuchte schon mit sechs Jahren die Paris Fashion Week. Von ihren ambitionierten Rockstar-Träumen lässt sie sich somit weder durch kritische Blicke auf ihren rebellischen Look noch durch Kims bremsende Hand abbringen.

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Getty Images North West im Oktober 2026 in Los Angeles

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

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Imago Influencerin Kim Kardashian und Rapper Kanye West