Otto Waalkes spricht offen über seine gescheiterten Ehen

Otto Waalkes (78) zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Komikern Deutschlands – privat lief es für ihn allerdings nicht immer rund. Mit 78 Jahren spricht der Comedian inzwischen offen über seine beiden gescheiterten Ehen. Zuerst war er mit Manuela "Manou" Ebelt verheiratet, später mit der Schauspielerin Eva Hassmann (53). Besonders das Ende seiner ersten Ehe setzte ihm zu, nachdem er beruflich lange nicht zu Hause gewesen war. In der Dokumentation "Mein Name ist Otto" schildert er, wie unvorbereitet ihn die Nachricht seiner damaligen Frau traf, dass sie sich neu verliebt hatte. Heute blickt der Komiker selbstkritisch auf die Vergangenheit zurück. In seiner Biografie "Kleinhirn an alle" bezeichnet er es als "unverzeihlichen" Fehler, seine Ehe zugunsten von Tourneen, Studioaufnahmen und Dreharbeiten vernachlässigt zu haben. Auch wenn die Trennungen schmerzhaft waren, pflegt Otto nach eigenen Angaben inzwischen ein gutes Verhältnis zu seiner Ex-Frau, wie Joyn berichtet.

1987 heirateten Otto und Manuela, im selben Jahr kam ihr Sohn Benjamin zur Welt. Wann genau ihre Beziehung begann, wird unterschiedlich dargestellt: Während Medienberichte das Jahr 1984 nennen, schrieb Manuela auf Facebook, sie sei bereits mit 16 Jahren mit Otto zusammen gewesen. Als der Komiker nach monatelangen Dreharbeiten zu "Otto – Die Serie" nach Hause zurückkehrte, erfuhr er dort, dass seine Frau einen neuen Partner hatte. "Das habe ich nicht kommen sehen", erinnert er sich in "Mein Name ist Otto". Seine damalige Gefühlslage beschreibt er mit den Worten: "Alle lieben dich, nur deine Frau nicht." 1992 trennte sich das Paar, 1999 folgte die Scheidung. Gegenüber Bild sprach Otto 2018 von einem persönlichen Tiefpunkt – neben dem Liebeskummer plagte ihn die Angst, auch seinen Sohn zu verlieren. Ablenkung durch einen Porsche, Reisen und Feiern half wenig: "Die trüben Gedanken waren ja immer dabei." Manuela merkte nach der Doku auf Facebook an, ihre Sicht komme zu kurz: "Es gibt immer zwei Seiten in einer Beziehung." Zugleich betonte sie, die beiden seien "seit Jahren mehr als gute Freunde", wohnten nebeneinander und er sei ein "toller Vater" für Benjamin.

Seine zweite Ehefrau Eva Hassmann lernte Otto 1995 bei der Premiere von "Die Troublemaker" in Dresden kennen. Fünf Jahre später heirateten die beiden heimlich in Jork. Den genauen Termin erfuhr selbst Otto erst am Vorabend, nachdem frühere Hochzeitspläne durch Medienberichte bekannt geworden waren. Nach eigener Aussage führten die beiden eine offene Ehe und lebten häufig getrennt voneinander an verschiedenen Orten. 2011 gaben Otto und Eva nach elf Ehejahren ihre Trennung öffentlich bekannt, 2012 wurde die Ehe geschieden. Die Schauspielerin bezeichnete das Aus damals als freundschaftlich. Otto selbst zog später das Fazit: "Wir wussten beide, dass das nicht ewig dauern kann." Gegenüber Gala berichtete Eva 2013, dass kaum noch Kontakt bestehe. Eine neue feste Partnerschaft ist öffentlich nicht bekannt – sein Liebesleben hält er weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Otto Waalkes, 2017

Anzeige Anzeige

ActionPress Benjamin Waalkes und sein Vater, der Comedian Otto Waalkes

Anzeige Anzeige

Getty Images Otto Waalkes während einer Show in Freiburg im Breisgau