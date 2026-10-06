Auf diesen Promi-BB-Bewohner hatte Amira Aly einen Crush

Amira Aly (34) hat in ihrem Podcast "Amira + 1" ein Geständnis gemacht, mit dem wohl niemand gerechnet hätte. In der neuesten Episode hatte die Moderatorin Gia Georgina Stumpf zu Gast – und das Gespräch landete ratzfatz bei den diesjährigen Kandidaten von Promi Big Brother. Georgina zieht in diesem Jahr nämlich selbst in den Container, genau wie Gedeon Burkhard (57). Bei dem Schauspieler, der vielen noch als Ermittler aus "Kommissar Rex" im Gedächtnis ist, machte Amira ein überraschendes Geständnis: Sie war früher total in ihn verknallt. "Ich hatte so einen Crush auf ihn", verriet sie in dem Format. Damit outete sich die Moderatorin als langjähriger Fan des Darstellers, der nun vor den Kameras der Show zu sehen ist.

Dass die einstige Begeisterung bis heute nachwirkt, machte Amira im weiteren Gespräch deutlich. Sie schilderte ein persönliches Aufeinandertreffen mit Gedeon, das sich erst vor rund einem Jahr bei einer Premiere in der Hauptstadt ereignet hatte. "Ich habe ihn so vor einem Jahr in Berlin auf einer Premiere und dachte 'Ja, so sehr hat er sich nicht verändert'", erinnerte sie sich in ihrem Podcast an die Begegnung. Ihre Gästin konnte die Begeisterung offenbar bestens nachvollziehen. Georgina, die während der Show mit dem Schauspieler im Container wohnt, stimmte Amira mit Blick auf dessen Aussehen prompt zu: "Der sah auch verdammt gut aus." Die beiden Frauen waren sich in dieser Frage also schnell einig.

"Amira + 1" ist das noch recht frische Podcastprojekt der Moderatorin. Das Format feierte am 25. August 2026 seine Premiere und ist exklusiv auf der Plattform Podimo abrufbar. Die Idee dahinter ist simpel und zeigt sich auch im Talk mit Georgina: Jede Woche lädt Amira ein neues bekanntes Gesicht ein, um über Gott und die Welt – und oft sehr Intimes – zu quatschen. Solche privaten Offenbarungen gab es übrigens schon in der allerersten Folge: Damals sprach die Moderatorin ausführlich über ihr Babyglück, denn zusammen mit ihrem Partner Christian Düren (36) erwartet sie aktuell Nachwuchs. Für Amira ist es das dritte Kind: Aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher (48) hat sie bereits zwei Söhne.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2026

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Getty Images Gedeon Burkhard, Schauspieler

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ProSiebenSat.1 Media SE Georgina "Gia" Stumpf, "Promi Big Brother"-Bewohnerin