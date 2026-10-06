Ausgeplaudert: Dann verliebte sich Nikola in Kim Virginia

Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) sind momentan gemeinsam bei Promi Big Brother und geben dort neue Einblicke in ihr Privatleben. In der neuen Folge am Dienstagabend kommt das Ehepaar auf den Beginn ihrer Liebesgeschichte zu sprechen – und die startete vor dem Fernseher. Nikola erzählte seinen Mitbewohnern, dass er seine heutige Frau zum ersten Mal auf dem Bildschirm sah und direkt Feuer und Flamme war. "Ich habe sie bei Promis unter Palmen gesehen und gedacht: Diese Frau muss meine sein. Niemand hat an uns geglaubt", schilderte er laut einer Pressemitteilung zu der Sendung, die Promiflash vorliegt. Aus dem TV-Crush wurde in Windeseile eine ernste Beziehung: Schon nach wenigen Wochen teilten sich die beiden eine Wohnung, später folgte eine spontane Hochzeit in Las Vegas – und zwar ganz untypisch in Badekleidung.

Kim blickte im Gespräch mit einem Augenzwinkern auf das rasante Tempo zurück. "Es war ja auch freaky, wer zieht nach zwei bis drei Wochen zusammen? Dann heiraten wir in Vegas. Wir haben das einfach so gemacht, wie wir Bock hatten. Da waren wir ein Jährchen zusammen", erinnerte sich die Reality-Bekanntheit daran. Besonders kurios: Die Trauung fand an genau dem Ort statt, an dem einst auch Britney Spears (44) ihr Jawort gab. "Das war gar nicht hochzeitsmäßig, aber es war lustig. Wir haben da geheiratet, wo Britney Spears geheiratet hat", erklärte sie. Auf Nachfrage von Kandidat Maurice Dziwak (28) kam auch noch die Sache mit dem Familiennamen zur Sprache. "Jetzt heißen wir Grey. Das ist frei erfunden, fand ich einfach geil", verriet Kim diesbezüglich. Die freie Namenswahl sorgte bei den anderen prominenten Bewohnern für sichtliches Erstaunen.

Mit der intimen Zeremonie in der Casinostadt ist für die Turteltauben jedoch noch lange nicht Schluss. Das Paar plant zusätzlich eine XXL-Feier, bei der auch Freunde dabei sein sollen. Die kleine Trauung in Las Vegas erfüllte Kim zwar einen großen Traum, künftig will sie den Kreis aber extrem vergrößern – und am liebsten mehrfach vor den Traualtar treten. "Ich will mehrere Hochzeiten. Ich will eine Hochzeitsweltreise oder so was. Ich hab' Bock auf eine Hochzeit am Strand, ich hätte aber auch Bock auf eine Hochzeit in Nepal oder so was, oder mit einem Guru. Ich möchte alles mal ausprobieren", zählte sie laut der Pressemitteilung ihre besonderen Wünsche auf. Ihr Gatte nahm die ambitionierten Pläne mit Gelassenheit zur Kenntnis. Seine Reaktion fiel enstprechend knapp aus: "Gut zu wissen."

"Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder streamen auf

Joyn.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Juli 2026