OnlyFans, Bachelor und TV-Shows: Das ist Promi-BB-Francesca

Francesca Morgese zieht 2026 ebenfalls in den Promi Big Brother-Garten ein und bringt ordentlich Reality-TV-Erfahrung mit. In der Schweiz ist die gebürtige Zürcherin längst ein bekanntes Gesicht der Szene, beim deutschen Publikum wurde sie allerdings erst in diesem Jahr so richtig bekannt. Promiflash schaut auf ihre Anfänge zurück. Ihren TV-Durchbruch feierte die heute 28-Jährige bereits 2020 beim Schweizer Bachelor: Damals sicherte sie sich Rosenkavalier Alan Weys letzte Rose. Seitdem hat sich bei Francesca einiges getan – dem Reality-TV ist sie jedenfalls treu geblieben. Neben ihrer Karriere vor den Kameras ist sie als Content Creatorin und Unternehmerin aktiv. Auch auf OnlyFans hat sich die 28-Jährige eine eigene Community aufgebaut. Auf Social Media ist sie übrigens nicht unter ihrem bürgerlichen Namen unterwegs: Dort kennt man sie als Franci Brinley.

Nach dem Liebes-Aus mit Alan ging es für Francesca direkt weiter: "Reality Island", "Match in Paradise" und Match My Ex finden sich inzwischen in ihrer Reality-Vita. Besonders pikant wurde es bei letzterer Show, denn ausgerechnet dort stand sie 2026 plötzlich wieder ihrem Ex Alan gegenüber. Die unerwartete Begegnung konnte Francesca aber nicht aus der Bahn werfen: Am Ende holte sie sich sogar den Sieg. Ein Preisgeld gab es für den Triumph allerdings nicht. Ganz leer ging die Schweizerin trotzdem nicht aus, denn während der Dreharbeiten lernte sie Leandro Fünfsinn (26) kennen. Zwischen den beiden entwickelte sich anschließend eine Romanze, die zwar kurz, dafür aber umso intensiver war. Francescas Reality-Marathon war aber nicht vorbei: Ebenfalls 2026 war die Schweizerin als Kandidatin bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen und sammelte damit gleich die nächste TV-Erfahrung.

Francesca wurde am 19. Juli 1998 in Zürich geboren. In der Reality-Welt kennt man die Schweizerin vor allem für ihre direkte und emotionale Art – eine Mischung, die für Zoff und reichlich Gesprächsstoff sorgt. Auch bei "Match My Ex" zeigte Francesca, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Damals packte die Influencerin über Emma Fernlund (25), Christin Pawlowski und Calvin Steiner aus. Abseits der Kameras hatte der Blondschopf nämlich nicht nur Sex mit Emma, sondern soll auch mit Chrissi intim geworden sein. "Er hat sie hardcore gef*ngert, sie hat ihm einen runtergeh*lt und im Whirlpool hat er sie wieder die ganze Zeit gef*ngert. Er hat anscheinend den f*cking Zeh da rein gemacht", sprudelte es unter anderem aus Francesca heraus.

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige Anzeige

CH Media Entertainment Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn, "Match My Ex"-Sieger