Streamerin bei Promi-BB: So wurde Nina Bridney zum Webstar

Nina Bridney (23) hat ihre vertraute Welt vor der Webcam gegen die wohl bekannteste Realityshow Deutschlands eingetauscht: Die Contentcreatorin und Streamerin aus Hamburg ist Teil der 14. Staffel von Promi Big Brother und zog gestern Abend in den TV-Garten ein. Für die am 26. Juni 2003 geborene Webbekanntheit ist der Einzug eine Premiere gleich in mehrfacher Hinsicht: Zum ersten Mal steht sie für eine große TV-Produktion vor der Kamera und sammelt zugleich ihre ersten Erfahrungen im Reality-TV. Bisher war Nina vor allem auf TikTok, Twitch und Instagram zu sehen – insgesamt unterhält sie dort aktuell 133.000 Follower. Nun präsentiert sie sich einem deutlich breiteren Fernsehpublikum – und das ohne große Vorbereitung.

Promiflash wirft einen Blick auf Ninas bisherigen Auftritt in der Öffentlichkeit: Ihre Bekanntheit verdankt die 23-Jährige vor allem ihren sogenannten IRL-Streams ("In Real Life") auf Twitch. Dabei geht es nicht nur ums Gaming: Statt hinter der Konsole zu sitzen, nimmt die Streamerin ihre Zuschauer über viele Stunden hinweg mit durch ihren Alltag und auf Reisen. Mit diesem persönlichen Konzept hat sie sich einen Namen in der deutschen Streamingszene gemacht. Komplett auf Gaming verzichtet sie allerdings nicht. Auf YouTube betreibt Nina einen Kanal, auf dem sich ein großer Teil ihrer Inhalte um das Onlinespiel "Roblox" dreht. Zusätzlich versorgt sie ihre Community regelmäßig über TikTok und Instagram mit neuen Beiträgen. Über einen eigenen WhatsApp-Kanal hält sie ihre Anhänger ebenfalls auf dem Laufenden. Dass ihr lange Livestreams liegen, beweist auch ihr bisheriger Rekord: Ganze 13 Stunden blieb sie bereits am Stück vor der Kamera.

Auch optisch setzt Nina auf einen unverwechselbaren Auftritt. Pink ist die dominierende Farbe auf ihren Kanälen, wobei vor allem ihre pinken Haare ins Auge fallen. Für ihre Community hat sich die Streamerin ebenfalls eigene Bezeichnungen ausgedacht: Ihre Fans nennt sie in ihrer eigenen, verspielten Sprache "Tinki Winkies" oder "Süßmäuse". Der direkte Kontakt zu ihrer Anhängerschaft gehört durch die ausgedehnten Alltagsstreams und ihre Präsenz auf mehreren Plattformen fest zu ihrem Onlinejob. Seit gestern erlebt Nina nun eine völlig neue Form der Dauerbeobachtung: Bei "Promi Big Brother" hat sie die Webcam gegen ein Kamerasystem eingetauscht, das sie rund um die Uhr begleitet. Statt selbst zu bestimmen, wann der Stream endet, gibt es im "Promi Big Brother"-Garten keinen Chat, keine Mikrofonstummschaltung und auch keine Möglichkeit, einfach auf "Stream beenden" zu klicken. Es bleibt abzuwarten, wie viel ihrer öffentlichen "Gute-Laune"-Persona auch unter dem Druck eines 24/7-Formats bestehen bleibt.

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Nina Bridney, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2026

Anzeige Anzeige

ninabridney Nina Bridney im August 2026

Anzeige Anzeige

Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf