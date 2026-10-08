Jordan Stephens gesteht Ex Jade öffentlich seine Liebe

Mit dieser Ansage hat wohl niemand gerechnet: Bei den Attitude Awards im Londoner Roundhouse nutzte Jordan Stephens (34) am 7. Oktober die große Bühne für eine öffentliche Liebeserklärung an seine Exfreundin Jade Thirlwall (33). Dabei hatten die beiden erst vor wenigen Monaten nach sechs gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt gegeben. Ganz am Ende seiner Dankesrede wandte er sich unerwartet an die Little-Mix-Sängerin: "Eine letzte Sache: Grüße an Jade, ich liebe Jade. Es fühlt sich ein bisschen homophob an, dass ich nicht mit ihr hier bin", erklärte der Musiker laut den Attitude Awards auf der Bühne. Jade selbst war an dem Abend nicht an seiner Seite. Weitere Erklärungen zu seinem Geständnis oder zum aktuellen Verhältnis der beiden lieferte der Musiker auf der Bühne nicht.

Jade spielte offenbar auch eine wichtige Rolle für Jordans Verbindung zur LGBTQ+-Community. Im aktuellen Attitude-Magazin erklärte der Sänger: "Jade hat mir gezeigt, was ein Verbündeter ist. Deshalb werde ich versuchen, nicht unter dem Hochstapler-Syndrom zu leiden, aber für mich geht es wohl darum, keine Angst davor zu haben, offen meine Verbundenheit mit einer Community zu zeigen, die ich wirklich bewundere." In seiner Rede machte Jordan außerdem deutlich, wie viel ihm der Ally Award und die Community bedeuten. Auf die Bühne geholt wurde er von Radiomoderator Dean McCullough und "Big Brother"-Star AJ Odudu, die zuvor sein Engagement würdigten. Begleitet wurde Jordan von seinem Patenonkel, dem Sänger David McAlmont, dem er ebenfalls dankte. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Donatella Versace (71), die Pet Shop Boys, Ian McKellen, David Furnish (63) und Alesha Dixon (48).

Die Trennung von Jordan und Jade war Anfang August nach sechs Jahren Beziehung öffentlich geworden. Wenig später thematisierte der Musiker das Liebes-Aus erstmals im Podcast "Miss Me?" mit Miquita Oliver (42). Dort schilderte er, dass ihm der Umgang mit dem Ende seiner ersten Beziehung, die so stark im öffentlichen Fokus stand, schwerfalle. Eigentlich sei er ein offener Mensch und wolle diesen Teil seines Lebens deshalb nicht vollständig ausklammern. Mit ausführlicheren Aussagen wolle er sich allerdings Zeit lassen, bis sich die Lage beruhigt habe. Kompliziert machten die Situation für ihn vor allem die schnell aufkommenden Spekulationen: Schon wenige Worte könnten aus seiner Sicht alles noch schlimmer machen. Gleichzeitig stellte Jordan klar, dass Liebeskummer und andere intensive Gefühle für Menschen im Rampenlicht genauso vielschichtig seien wie für alle anderen.

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Getty Images Jordan Stephens und Jade Thirwall im Februar 2023

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IMAGO / Capital Pictures Jade Thirlwall, 2025

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Getty Images Jordan Stephens bei den Brit Awards, 2020