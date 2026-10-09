Dieses Präsent erhielten König Carl & Silvia zum Ehejubiläum

Königin Silvia (82) und König Carl Gustaf (80) feierten in diesem Jahr ihr 50. Ehejubiläum. Die Gemeinde Ekerö hat sich anlässlich des Jubiläums für das schwedische Königspaar ein besonderes Geschenk einfallen lassen: ein Ensemble im Schlosspark. "Neben dem Bogen werden ein goldfarbenes Zweisitzsofa aus Edelholz sowie eine Inschrift aufgestellt, die an die 50-jährige Ehe des Königspaares erinnert", verkündete die Gemeinde. Silvia konnte das Geschenk mittlerweile mit eigenen Augen begutachten. Die Monarchin besuchte den Schlosspark Ekebyhov und nahm dort den Erinnerungsort in Augenschein, den die Gemeinde Ekerö ihr und ihrem Mann gewidmet hat. Wie Svensk Dam berichtet, liegt die Anlage nur eine kurze Autofahrt von Schloss Drottningholm entfernt, dem Wohnsitz des Königspaars.

Nicht nur das Königspaar ist dort willkommen, auch andere Paare können den Ort besuchen und ihn zelebrieren, in dem sie sich an ihre eigene Liebesgeschichte erinnern. "Das Ziel ist, dass der Ort den Einwohnern und Besuchern auch in Zukunft lange Freude und Inspiration schenkt", heißt es seitens der Gemeinde. "Ihre Majestäten stehen für viele große und wichtige Dinge für Schweden, das schwedische Volk und uns Einwohner von Ekerö. Das Königspaar ist außerdem ein starkes Symbol für dauerhafte Liebe – die Grundlage für eine warme und sichere Familie, in der die Generationen aufeinanderfolgen", werden die Königin und der König in Ehren gehalten.

Silvia und Carl Gustaf hatten sich am 19. Juni 1976 das Jawort gegeben. Die offiziellen Feierlichkeiten zur goldenen Hochzeit in diesem Jahr stiegen bereits einige Tage vor dem eigentlichen Jahrestag in Stockholm. Neben dem Geschenk der Gemeinde erhielt Silvia eine besondere Ehrung zum Hochzeitstag: Ehemann Carl ehrte sie mit der Seraphimmedaille und steckte sie ihr im Kreise der Familie persönlich an. Die Seraphimmedaille gilt als höchste Auszeichnung des Landes und würdigt das jahrzehntelange Engagement der Königin.

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Imago Königin Silvia und König Carl Gustaf treffen zum Goldhochzeitskonzert an der Königlichen Oper in Stockholm ein

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Imago Ankunft am Königlichen Opernhaus: Königin Silvia beim goldenen Hochzeitskonzert in Stockholm

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Imago König Carl Gustaf und Königin Silvia: Trauung in der Storkyrkan in Stockholm am 19. Juni 1976