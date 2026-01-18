Leyla Heiter startet Insta-Account für ihren Dackel Alani

Leyla Heiter (29) hat ihre Fans überrascht und ihrem geliebten Dackel Alani einen eigenen Instagram-Account eingerichtet. "Es ist so weit. Alani hat jetzt seinen eigenen Account. Folgt ihm alle, um nichts zu verpassen", verkündete die Influencerin auf ihrem eigenen Instagram-Profil. Dort teilte sie auch gleich die ersten Beiträge, darunter ein Video, das den Hund beim Fressen zeigt, sowie einen Clip, in dem Leyla, ihre Mutter und Alani liebevoll kuscheln. "Darf man so süß sein?", kommentierte Leyla den niedlichen Moment.

Die Resonanz der Fans ließ nicht lange auf sich warten. Bereits nach wenigen Minuten hatte Alani eine beachtliche Zahl an Followern im vierstelligen Bereich gesammelt. Neben begeisterten Reaktionen wie "So unglaublich süß!" und "Alani erobert mein Herz" verbreitete sich die Nachricht von dem tierischen Social-Media-Projekt rasend schnell weiter. In einem Post auf dem neuen Account "spricht" Alani sogar selbst: "Hallo, ich bin Alani und ich bin jetzt auch dabei." Für Leyla ein voller Erfolg, wie die stetig wachsende Fanbase zeigt.

Mit Alani hat Leyla nicht nur zauberhafte Momente erlebt, sondern in der Vergangenheit auch schwierige Zeiten durchgestanden. Vor etwa einem Jahr sorgte der kleine Dackel für einen riesigen Schock, als er beinahe eine gefährliche Menge Schokolade gegessen hätte. Nur dank schneller Reaktion der Influencerin und ihrem Partner Mike Heiter (33) wurde Alani rechtzeitig zum Tierarzt gebracht und es stellte sich glücklicherweise heraus, dass nichts passiert war. "Der Schrecken war auf jeden Fall da", berichtete Leyla damals in ihrer Instagram-Story.

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar mit ihrem Dackel Alani

Instagram / alani Leyla Heiters Dackel Alani

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar