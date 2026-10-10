Prinzessin Kate könnte Prinz William nach Indien begleiten

Im kommenden Monat könnte es für Prinzessin Kate (44) nach Indien gehen: Am 17. November 2026 endet in Mumbai ein zweitägiger Gipfel des Earthshot Prize mit der großen Preisverleihung. Wie Hello! berichtet, spekulieren viele Royal-Fans deshalb bereits, dass sie ihren Mann Prinz William (44) begleiten könnte. Der Grund dafür: Bisher wurden mit Rami Malek (45), Alia Bhatt (33), Sonam Kapoor und Sachin Tendulkar vier Laudatorinnen und Laudatoren angekündigt. Vergeben werden jedoch Preise in fünf Umweltkategorien. Weitere Namen sollen noch folgen. Im Netz fragten sich daher einige Anhänger, wer den fünften Preis überreichen wird. "Wird Catherine die fünfte Person sein, die bei der Earthshot-Prize-Verleihung in Mumbai einen Preis überreicht?", wollte ein Fan wissen. Ein anderer kommentierte schlicht: "Ich hoffe es!" Offiziell ist bislang allerdings nichts bekannt: Eine Teilnahme der Prinzessin von Wales wurde noch nicht bestätigt.

Ganz aus der Luft gegriffen sind die Hoffnungen nicht. Bereits 2022 stand Kate in Boston als Laudatorin auf der Earthshot-Bühne. Medienberichten zufolge ist eine gemeinsame Reise in diesem Jahr durchaus möglich. Eine Quelle erklärte zuvor gegenüber People, dass entsprechende Pläne noch nicht bestätigt seien. Auch The Mirror hatte über eine mögliche Begleitung berichtet. William hatte den Preis 2020 ins Leben gerufen, um Lösungen für die großen Umweltprobleme der Welt zu fördern. Ausgezeichnet werden Projekte in fünf Kategorien: Natur, saubere Luft, Meeresschutz, Abfallvermeidung und Klimaschutz. Durch den Abend in Mumbai führt der indische Filmemacher und "The Traitors India"-Moderator Karan Johar. Als weitere Mitwirkende sind unter anderem Robert Irwin (22), Nomzamo Mbatha, Shreya Ghoshal und Simone Ashley (31) angekündigt.

Ein gemeinsamer Auslandstermin wäre ihre erste offizielle gemeinsame Auslandsreise seit Kates Krebsdiagnose im Jahr 2024. Zuletzt waren sie im Juni 2023 zusammen in Jordanien, wo sie an der Hochzeit von Kronprinz Hussein und Prinzessin Rajwa (32) teilnahmen. Im Mai 2026 kehrte die dreifache Mutter dann wieder auf das internationale Parkett zurück: Bei ihrem zweitägigen Aufenthalt im italienischen Reggio Emilia reiste sie allein. Indien kennen William und Kate bereits gut: Im April 2016, kurz vor ihrem fünften Hochzeitstag, unternahmen sie eine einwöchige Tour durch Indien und Bhutan.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei einem Tanzfestival in Indien, 2016

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William besuchen die Royal Film Performance der "Digger"-Premiere in Leicester Square Gardens