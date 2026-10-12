Jesse McCartney kämpft vor Baby Nummer zwei mit Trauma

Jesse McCartney (39) wird erneut Vater – doch die Vorfreude auf das zweite Kind ist bei dem Sänger von gemischten Gefühlen begleitet. Einerseits kann es der Sänger kaum erwarten, mit seiner Ehefrau Katie Peterson eine Tochter willkommen zu heißen. Andererseits wirken die dramatischen Erlebnisse rund um die viel zu frühe Geburt ihres Sohnes Archer bis heute nach. Am Donnerstag sprach Jesse am Flughafen LAX in Los Angeles mit TMZ über die erneute Schwangerschaft. Dabei machte der 39-Jährige deutlich, dass die traumatischen Erinnerungen seine Vorfreude und auch die Vorbereitungen auf Baby Nummer zwei überschatten. Von einer unbeschwerten Zeit kann bei dem werdenden Vater also keine Rede sein – die traumatischen Erinnerungen holen ihn immer wieder ein. Gemeinsam mit seiner Frau versucht er dennoch, zuversichtlich nach vorne zu schauen. Man sei "vorsichtig optimistisch", dass dieses Mal alles reibungslos verlaufe, sagte Jesse gegenüber dem Portal. Dennoch überwiegt bei beiden die Hoffnung auf eine sichere Geburt.

Der Grund für die große Sorge liegt knapp anderthalb Jahre zurück: Archer kam drei Monate zu früh auf die Welt und musste anschließend 70 Tage lang auf der Neugeborenen-Intensivstation versorgt werden. Für Jesse und Katie war diese lange Zeit von Angst und Ungewissheit geprägt. Die Erfahrungen rund um die Frühgeburt haben bei dem Sänger deutliche Spuren hinterlassen und beschäftigen ihn nun auch während der zweiten Schwangerschaft. Immerhin gibt es in der aktuellen Schwangerschaft bislang nur gute Nachrichten. Nach Angaben des Sängers verläuft alles so, wie es soll, und auch seiner Frau gehe es gut. Trotz seines Geburtstraumas betonte der Musiker im Gespräch mit TMZ, wie groß seine Freude auf den weiteren Familienzuwachs sei. Besonders der Gedanke daran, diesmal eine Tochter in den Armen zu halten, stimmt ihn glücklich. Diese positiven Entwicklungen geben dem Paar Anlass zu Zuversicht, auch wenn die Erinnerungen an Archers erste Lebenswochen die anstehende Entbindung weiterhin begleiten.

Öffentlich gemacht hatten Jesse und Katie die Neuigkeiten am 1. Oktober mit einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram. Ihre Tochter soll im März 2027 zur Welt kommen. Für die Verkündung hatte die Familie ein Fotoshooting im heimischen Garten organisiert. Auf den Aufnahmen präsentierte Katie ihren wachsenden Babybauch, während Jesse hinter ihr stand und sie liebevoll umfasste. Auch der 16 Monate alte Archer durfte bei der Ankündigung nicht fehlen: Auf einem der Bilder hielt der Kleine stolz das Ultraschallfoto seines künftigen Geschwisterchens in die Kamera. Im kommenden Jahr wird er damit erstmals großer Bruder. Die Bilder zeigen die Familie in vertrauter Atmosphäre und machten zugleich deutlich, dass sich nun vieles um den erwarteten Nachwuchs dreht. Nach Archers schwierigem Start steht für Jesse und Katie diesmal vor allem die vorsichtige Hoffnung im Mittelpunkt, ihre Tochter unter weniger belastenden Umständen begrüßen zu können.

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Getty Images Jesse McCartney im Build Studio in New York

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Instagram / jessemccartney Jesse McCartney mit Ehefrau und Sohn

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Getty Images Katie Peterson und Jesse McCartney im Januar 2014

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