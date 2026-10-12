Lea Wagner feiert nach Babypause ihr "Sportschau"-Comeback

Lea Wagner (32) ist zurück auf Sendung. Im Juli dieses Jahres verkündete die Moderatorin die Geburt ihres ersten Nachwuchses – nun verkündet sie ihre Rückkehr aus der Babypause ins Studio. Auf Instagram bekommen Fans einen kleinen Einblick in ihren neuen Alltag. Lea teilt Aufnahmen, auf denen sie mit Baby in der Trage, Wickeltasche und Gepäck unterwegs ist oder mit einem breiten Lächeln im Gesicht und den Moderationskarten in der Hand vor der Kamera posiert.

"Zurück im schönsten Studio der Welt, 'Sportschau'. Ab jetzt halt immer mit Laptop- und Wickeltasche unterwegs", beschriftet Lea ihren Beitrag. Über die Rückkehr der Journalistin freuen sich auch die Fans. In der Kommentarspalte häufen sich die Willkommensglückwünsche. "Es ist schön, dass du wieder da bist!", "Wie schön, dich zu sehen!" und "Schön, dass Sie wieder zurück sind! Alles Gute für die nächste Zeit als junge Mutter im aufregenden Job! Übrigens – Sie sehen fantastisch aus", lauten beispielsweise drei Kommentare.

Die Geburt ihres Kindes machte Lea im Juli mit entzückenden Schnappschüssen bekannt. Auf beiden Bildern trägt sie ihr Neugeborenes in einer Trage mit sich – auf dem Selfie lächelt sie glücklich in die Linse, auf dem zweiten verbringen die zwei ihre Zeit an der frischen Luft. "Haben den Schlafrhythmus der WM mit ihren Nachtspielen einfach nahtlos beibehalten", kommentierte Lea ihren Post.

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Instagram / leawagner Moderatorin Lea Wagner im Oktober 2026

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Instagram / leawagner Lea Wagner mit ihrem Baby

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Instagram / leawagner Lea Wagner mit ihrem Baby, Juli 2026