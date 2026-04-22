Große Sorge: Álvaro Solers Tochter musste in die Notaufnahme

Álvaro Solers (35) kleine Tochter musste ins Krankenhaus gebracht werden. Normalerweise hält der Sänger sich mit privaten Details zurück, doch machen er und seine Frau Melanie Kroll eine Ausnahme. Bei Instagram erzählt das Model den Followern: "Wir haben den gestrigen Tag mit unserer kleinen Tochter in der Notaufnahme verbracht. Eigentlich möchte ich so etwas Privates gar nicht teilen... Aber [...] erstens muss ich einiges aufarbeiten, zweitens möchte ich gerne anderen Eltern davon erzählen. Es geht um das Thema Allergie." Ihre Tochter habe einen allergischen Schock erlitten, weshalb Melanie und Álvaro schnellstmöglich ins Krankenhaus mussten. "Sie hat Atemnot gehabt, zum Glück aber nur kurzweilig, sich übergeben [...]", berichtet die junge Mutter weiter.

Melanie wolle bewusst nicht sagen, worauf ihre Tochter allergisch reagiert habe, um sie zu schützen. "Als sie in Kontakt mit diesem Nahrungsmittel gekommen ist, ist sofort, innerhalb von zehn, 15 Sekunden ihre Lippe angeschwollen. Dann ist es an die Hand gegangen, weil es gejuckt hat, damit hat sie sich über die Augen gewischt. Es war wirklich so schlimm", meint sie weiter. Den Krankenwagen habe Melanie sofort gerufen und er sei auch binnen weniger Minuten vor Ort gewesen. Der nächste Weg ging für Mutter und Kind in die Notaufnahme, wo mit Antihistaminika und Cortisol behandelt wurde. Für Melanie sei der Schock umso größer gewesen, weil ihre Kleine bisher noch nie richtig krank war. "Ich ärgere mich sehr über mich selbst, deswegen mache ich dieses Video auch: Traut euch und habt keine Angst. [...] Ich hatte Angst", betont sie. Mittlerweile gehe es dem Mädchen wieder gut, als sei nichts passiert.

Melanie und Álvaros Tochter erblickte vor knapp zwei Jahren das Licht der Welt und stellte das Leben der beiden gehörig auf den Kopf. Kurz nach der Geburt meinte der 35-Jährige in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten lachend: "Erst mal schlafe ich weniger." Die Musik habe für ihn zu dem Zeitpunkt an zweiter Stelle gestanden. Nun ist die Kleine fast zwei und Álvaro kann sich gut vorstellen, dass Musik auch ein Teil ihres Lebens wird. "Bei uns zu Hause gibt's alles von Klavier über Handpan und Ukulele bis hin zu Shaker – da kann sie sich auch austoben", erzählte er Joyn zum Start der neuen Staffel The Voice Kids.

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Getty Images Álvaro Soler, Sänger

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Instagram / melaniekroll Melanie Kroll mit ihrer Tochter, Januar 2026

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Instagram / melaniekroll Álvaro Soler und Melanie Kroll, Dezember 2025