Amira Aly verrät: So viel Hilfe erhält sie im Alltag

Amira Aly (34) gibt private Einblicke in ihren Familienalltag – und räumt dabei mit einigen Annahmen auf. In ihrem Podcast "Amira +1" schildert die Moderatorin, wie sie Kinder, Haushalt und Job gebacken bekommt und welche Art von Unterstützung sie sich dabei holt. Zwar wächst ihre Familie bald, denn gemeinsam mit ihrem Partner Christian Düren (36) erwartet sie eine Tochter. An ein weiteres Au-pair denkt sie deshalb aber nicht. Die Hilfe, die sie in Anspruch nimmt, beschränkt sich nach eigener Aussage vor allem auf den Haushalt – die Betreuung ihrer Kinder möchte sie selbst übernehmen. "Meine Kinder werden jeden Abend von mir ins Bett gebracht, ich bin jede Nacht zu Hause. Also für uns ist das eine super Lösung", macht sie im Podcast deutlich. Und mit Blick auf ihren Partner ergänzt sie scherzhaft: "Ich bin ja nicht alleinerziehend, by the way."

Die zweifache Mutter wird von einem 22-jährigen Au-pair unterstützt, das ein- bis zweimal pro Woche vorbeikommt. Die Aufgaben beschränken sich ganz auf das Häusliche: putzen, bügeln, waschen und einräumen. "Ganz ehrlich, beim Haushalt bin ich komplett raus", verrät Amira. Warum sie eine Haushaltshilfe hat, begründet sie ganz pragmatisch: "Wenn ich es mir erlauben kann, wieso sollte ich es nicht tun?" Wenn es jedoch um ihre Kinder geht, zieht sie eine Grenze. "Aber ich vertraue ihr noch nicht zu hundert Prozent meine Kinder an. Das ist leider immer dieses Manko bei Au-pair-Mädchen, weil die halt einfach noch Kinder sind", erklärt Amira.

Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen scheint dennoch alles andere als unterkühlt zu sein. "Sie sagt immer, ich bin wie ihre Mama. Ich fühle mich dann immer ein bisschen alt, wenn sie das sagt", witzelt die Moderatorin. Sie selbst ist bereits Mutter von zwei Söhnen, die aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher (48) stammen. Nach der Trennung organisieren die beiden die Betreuung der Jungs zusammen. In ihrem jetzigen Familienalltag kann Amira aber auch auf ihren Partner Christian zählen. Das Paar erwartet gemeinsam eine Tochter – und damit wird der Alltag in Kürze noch einmal neu sortiert werden müssen.

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Imago Amira Aly beim ersten Spatenstich für die neue Merkur Spielbank in Siegburg, 25.03.2025

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

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Collage: Action press/ Action Press Oliver Pocher und Christian Düren, Collage

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