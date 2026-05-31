Felix Neureuther schlägt Alarm wegen Kindern im Netz

Felix Neureuther (42) schlägt Alarm: Der ehemalige Skirennfahrer sieht in sozialen Medien eine ernste Bedrohung für Kinder und hat sich deswegen nun zu Wort gemeldet. Gemeinsam mit der ARD startete der 42-Jährige die Initiative "#unsereKinder", mit der er sich für das Wohl der jungen Generation engagieren will. Im Podcast "SWR Aktuell im Gespräch" sprach Felix offen über seine Sorgen und stellte dabei klar: "Das macht mir ehrlich gesagt sehr große Sorgen." Er stellt die Frage, ob Kinder unter 13 Jahren überhaupt schon in sozialen Netzwerken aktiv sein sollten.

Besonders alarmiert ist Felix von den Risiken, denen Kinder im Netz begegnen könnten. "Wenn man sieht, was für schlimme Dinge dort passieren mit Pädophilen et cetera", sagte er im Podcast. Hinzu komme das Problem von KI-generierten Inhalten: Kinder seien kaum in der Lage zu beurteilen, was echt ist und was nicht – "gerade in heutigen Zeiten der KI, in denen Videos unterwegs sind, die so krass und echt erscheinen". Sein Appell an alle Eltern ist deshalb eindeutig: Social Media so lange wie möglich von den Kindern fernhalten. "Jede Zeit, die ein Kind nicht vor dem Smartphone verbringt, ist eine geschenkte Zeit und hoffentlich eine bewegte und gesunde Zeit", so der ehemalige Profisportler.

In seiner eigenen Familie setzt Felix das bereits konsequent um. Zusammen mit seiner Frau Miriam Neureuther (35) achtet er darauf, dass ihre vier Kinder Matilda, Leo, Lotta und Mats möglichst wenig Berührungspunkte mit sozialen Medien haben. Felix, der als Sohn der Skilegenden Rosi Mittermaier (†72) und Christian Neureuther (77) aufgewachsen ist, legt generell großen Wert auf ein enges Familienleben. An Weihnachten teilte er zuletzt ein Bild, auf dem Vater Christian die Enkel um sich schart – ein seltener und herzlicher Einblick in den Familienalltag der Neureuthers.

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Getty Images Felix Neureuther beim Bayerischen Sportpreis in München im Juli 2019

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Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther mit ihren Kindern, Dezember 2023

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Instagram / felix_neureuther Der ehemalige Skifahrer Felix Neureuther feiert mit seiner Familie Weihnachten, Dezember 2025.