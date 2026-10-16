Süße Nachrichten: Hat Vanessa Brahimi einen neuen Partner?

Hat Vanessa Brahimi nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Serkan Yavuz (33) etwa eine neue Liebe gefunden? Die Realitybekanntheit sorgt aktuell mit anonymisierten Liebesbotschaften für Spekulationen um ihr Privatleben. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Vanessa gleich mehrere Screenshots von Nachrichten, die ihr eine unbekannte Person geschickt hat. Sowohl der Name als auch das Profilbild des Absenders sind dabei sorgfältig unkenntlich gemacht. Der Inhalt der Zeilen hat es allerdings in sich: Es geht um tiefe Gefühle, eine gemeinsame Zukunft und jede Menge Sehnsucht. "Was ist das für eine Liebe. Ich komme nicht darauf klar. Du bist einfach alles, was ich jemals wollte. Ich liebe dich", heißt es in einer der Botschaften. Ob diese Worte tatsächlich von einem neuen Partner stammen, verrät die Influencerin allerdings nicht.

Auch in den weiteren Screenshots schlägt die geheimnisvolle Person einen sehr emotionalen Ton an und blickt offenbar weit in die Zukunft. "Mein Leben. Ich hoffe, dir ist bewusst, wie lange für immer ist. Die Zukunft wird schön, mein Engel", lautet eine der Nachrichten. An anderer Stelle geht es um die Bedeutung von gemeinsamem Glück: "Ich glaube wirklich, das Wichtigste, was man im Leben haben kann, ist die Liebe und mit einem Menschen alle schönen Momente zu teilen." Doch nicht nur Zukunftspläne finden sich in dem geheimnisvollen Chatverlauf, auch die Sehnsucht kommt nicht zu kurz. "Wie sehr kann man einen Menschen vermissen?", fragt die unbekannte Person in einer weiteren Nachricht. An anderer Stelle ist zudem Verlustangst herauszulesen: "Ich habe immer das Gefühl, sobald ich weg bin, dass ich dich verlieren könnte. Das ist so schlimm. Ich vermisse dich extrem. Bitte vergiss nicht, wer wir sind." Wer Vanessa die romantischen Mitteilungen geschickt hat und in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, kommentiert sie nicht.

Zuletzt war Vanessa mit Realitystar Serkan Yavuz liiert. Die Beziehung der beiden ist inzwischen Geschichte. Schon während der Partnerschaft hielt die Social-Media-Bekanntheit Details über ihr Liebesleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Später erklärte Vanessa im Promiflash-Interview, warum sie sich damals mit Äußerungen zurückgehalten hatte. Mit ihrem Schweigen habe sie vor allem Serkan, dessen familiäre Situation und sein öffentliches Image schützen wollen. An dieser Linie scheint sich auch jetzt nichts geändert zu haben. Zwar gewährt sie ihren Followern einen Einblick in die emotionalen Nachrichten, doch die Person dahinter schützt sie konsequent. Wer ihr die schwärmerischen Zeilen geschickt hat und ob tatsächlich eine neue Liebe dahintersteckt, bleibt damit vorerst ihr Geheimnis.

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi im Juni 2026

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Influencerin

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

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