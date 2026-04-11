Schwieg über Liebe: Vanessa Brahimi wollte Serkan schützen

Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz (33) waren ein Paar, doch mittlerweile ist die Beziehung der beiden Realitystars zu Ende. Im Interview mit Promiflash äußert sich Vanessa nun erstmals ausführlicher zu ihrer vergangenen Liebe und erklärt, warum sie während der Beziehung bedeckt gehalten hat. "Ich habe nie geredet, um Serkan zu schützen, weil ich ja nichts zu verlieren habe. Ich verstehe, dass es bei ihm so ein bisschen um Samira und die Kinder geht und dass er da sehr bedacht ist, auch was sein Image angeht", erklärt die Influencerin. Weil Serkan ihr wichtig gewesen sei, habe sie sich nicht getraut, öffentlich über die Beziehung zu sprechen – aus Angst, ihm mit falschen Worten schaden zu können.

Doch bei all der Rücksichtnahme habe sie sich selbst völlig aus den Augen verloren, gibt Vanessa zu. "Aber ich habe mich dabei komplett selbst vergessen. Wo bin ich denn bei der Geschichte geblieben? Ihm war es ja auch letztendlich egal, was mit mir ist und wie es mir geht. Er hat auch nicht danach geschaut", behauptet sie weiter im Gespräch mit Promiflash. Hätte Serkan sich mehr bemüht, Reue gezeigt oder sich entschuldigt, würde sie vermutlich bis heute schweigen. Doch es sei vieles passiert, das der Das Sommerhaus der Normalos-Teilnehmerin schließlich die Augen öffnete: "Vanessa, schau nach dir selbst. Hör auf, für die falschen Menschen irgendwie die Schutzmauer zu sein."

Trotz der schmerzhaften Erfahrungen will Vanessa ihrem Ex nichts Böses. "Ich werde nichts an Geheimnissen ausplaudern, die er mir anvertraut hat. Ich will ihm nicht schaden, obwohl ich wirklich sehr, sehr viele Informationen habe", betont die Reality-TV-Darstellerin gegenüber Promiflash. In einer Beziehung vertraue man sich schließlich. Vanessa wiederholt: "Niemals würde ich ihm das antun und irgendwas sagen, was ihm schaden könnte."

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