Als Feature auf neuem Song: Jasmin Wagner macht wieder Musik

Jasmin Wagner (45) ist zurück – zumindest musikalisch! Die Sängerin, die vor allem als "Blümchen" bekannt wurde, hat auf Instagram eine aufregende Neuigkeit mit ihren Fans geteilt. Mit einem typischen Cliffhanger leitete sie die Ankündigung ein: "Ihr Goldstücke, ich glaube, ich muss euch da etwas sagen...", schrieb sie in ihrer Story. Kurz darauf folgte die Auflösung: Sie ist als Feature auf dem Song "K2" des Künstlers Tream zu hören, der vor ein paar Tagen erschienen ist.

Zu dem neuen Song veröffentlichte Jasmin auch einen Instagram-Post mit Eindrücken vom Videodreh, der am Chiemsee stattfand. Die Kulisse und die Atmosphäre scheinen sie dabei besonders beeindruckt zu haben. "Wir waren für den Videodreh am Chiemsee und es war einfach besonders. So ein schönes, entspanntes Team, die Natur war einfach der Wahnsinn und wir hatten einen richtig tollen Tag!", schwärmte sie. Und weiter: "Ich bin einfach dankbar, dass ich das erleben durfte."

Das musikalische Comeback als Feature-Gast kommt überraschend, denn erst vor einigen Monaten hatte sich Jasmin offiziell von ihrer Kunstfigur "Blümchen" verabschiedet. Sie hatte seinerzeit erklärt, sich aus dem Bühnenleben zurückzuziehen, und gleichzeitig betont, dass ihre Musik weiterhin einen Platz im Leben ihrer Fans finden werde. Mit der Beteiligung an "K2" scheint sie diese Aussage nun einzulösen – wenn auch abseits der großen Bühne und in einem neuen musikalischen Kontext.

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Getty Images Jasmin Wagner bei den Bunte New Faces Awards 2024

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Instagram / jasminwagnerofficial Künstler "Tream" und Jasmin Wagner beim Videodreh zu "K2"

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Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner macht Urlaub in Thailand, Februar 2026