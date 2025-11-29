Blümchen adé: Jasmin Wagners letzter großer Auftritt

Jasmin Wagner (45), bekannt als Blümchen, verabschiedet sich offiziell von ihrer bekannten 90er-Jahre-Popfigur. Morgen wird die 45-Jährige im Rahmen von "Die 90er – Live on Stage" in Mannheim ihre letzte Show geben. "Ich bin voller Vorfreude, noch einmal in diese Energie einzutauchen, und gleichzeitig sehr entspannt mit der Entscheidung", erklärte sie im Gespräch mit spot on news. Ihr Entschluss, das Bühnenleben hinter sich zu lassen, sei von ihr sorgfältig abgewogen: "Es gibt Gründe dafür, mich von der Bühne zurückzuziehen, und ich gehe wirklich zu einer Zeit, in der sich alles wunderbar aufgebaut hat!" Ihre Musik werde jedoch weiterhin einen Platz im Leben ihrer Fans finden, wie die Sängerin versicherte.

Ursprünglich wollte Jasmin Wagner ihren Abschied als Blümchen mit einer großen Final-Show in Hamburg feiern, musste dieses Konzert jedoch im August absagen, um sich um ihre erkrankte Mutter zu kümmern. "Es war eine schwere Entscheidung, aber im Moment ist es wichtig, ganz für meine Mutter und meine Familie da zu sein", sagte sie. Pläne für ein Ersatzkonzert gibt es nicht – die Gesundheit ihrer Mutter habe weiterhin oberste Priorität. Trotz der persönlichen Sorgen sucht sie bewusst nach positiven Momenten: "Solange man Hoffnung hat, ist das ein Grund zur Freude."

Privat freut sich Jasmin nach dem Bühnenabschied vor allem auf Zeit mit ihren Liebsten. Die Sängerin, deren Tochter im November 2022 zur Welt kam, freut sich auf längere Familienurlaube und darauf, den ganz normalen Familienalltag genießen zu können. Der endgültige Abschied nach drei Jahrzehnten als Blümchen wird für ihre Fans sicherlich emotional, doch für Jasmin bedeutet er den Beginn eines neuen Kapitels, in dem sie sich verstärkt um ihre Familie kümmern kann. Ein kleiner Lichtblick bleibt für ihre Fans. Zwar schließt Jasmin ein erneutes Comeback als Blümchen eher aus, sie plant jedoch, weiterhin als Songschreiberin tätig zu sein.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eibner Jasmin Wagner im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im Dezember 2022 in Hamburg