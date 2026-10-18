Über dieses Thema streiten sich Prinz George und Charlotte

Im königlichen Kinderzimmer fliegen bei einem bestimmten Thema immer wieder gewaltig die Fetzen, und der Grund dafür könnte profaner kaum sein: Für welchen Fußballverein schlägt das königliche Herz? Während Prinz George (13) brav in die übergroßen Fußstapfen seines Vaters tritt und die glühende Leidenschaft für den Traditionsverein Aston Villa zelebriert, probt Prinzessin Charlotte (11) den Mini-Aufstand. Die Elfjährige schlägt sich laut Express nämlich ausgerechnet auf die Seite des Premier-League-Rivalen FC Chelsea. Bei der Wahl des Lieblingsklubs verläuft damit ein unüberbrückbarer Graben quer durch den Palast. Nur das Nesthäkchen hält sich in dieser sportlichen Fehde noch bedeckt: Prinz Louis (8) hat sich laut seinem Vater bislang auf keine Mannschaft festgelegt.

Dass Prinz William (44) beim Thema Fußball voll und ganz mitfiebert und seine Liebe zu Aston Villa leidenschaftlich zelebriert, bekam die Öffentlichkeit erst vor wenigen Tagen wieder hautnah mit. Am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, schlenderte der Prinz von Wales im Rahmen des Earthshot Prize über die Londoner Prachtstraße The Mall und traf prompt auf einen jungen Fan seines Herzensvereins. In einem Clip, der im Netz viral ging, forderte William den Jungen kurzerhand auf: "Kannst du die Brille machen?" Anschließend formte der künftige König mit den Fingern zwei Kreise vor den Augen – das unverkennbare Markenzeichen von Villa-Star John McGinn. "Guter Mann. Ich liebe es", jubelte William sichtlich verzückt, als der Junge die Geste fehlerfrei nachahmte.

Wer glaubt, dass sich die Fußballbesessenheit des Thronfolgers nur in edlen VIP-Logen abspielt, irrt gewaltig. Bereits im Januar 2025 kehrte er ganz bodenständig in einen Pub am Bahnhof Birmingham New Street ein und trank dort gemeinsam mit acht Villa-Fans ein kühles Glas Cider. Einer der Anwesenden schwärmte im Anschluss gegenüber der BBC: "Er war einfach ein wirklich netter, authentischer Kerl, der Villa wirklich liebt." Während William und George also treu im Gleichschritt marschieren, hält Charlotte die Fahne des FC Chelsea hoch. Bleibt abzuwarten, für welchen Verein sich der kleine Louis am Ende entscheidet.

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Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte, Dezember 2024

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025

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Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate