König Felipes und Letizias Liebe überraschte ganz Spanien!

Eine Ehe mit einer Prominenten? Nächstes Jahr feiern Königin Letizia (50) und König Felipe von Spanien (55) ihren 20. Hochzeitstag. Das Paar wurde am 2. Mai 2004 in der Almudena-Kathedrale im Königspalast von Madrid getraut. Seitdem haben sie zwei Töchter bekommen - Prinzessin Leonor (17) und Prinzessin Sofia (15). Als 2003 die Verlobung offiziell wurde, war das für viele eine große Überraschung – denn Letizia war bereits in ganz Spanien bekannt!

Die damals Bürgerliche hatte mehrere Jahre als Journalistin bei den wichtigsten Nachrichtensendern Spaniens gearbeitet. Sie hatte zum Beispiel live vom Ground Zero nach den Anschlägen vom 11. September 2001 berichtet. Wie Hello! berichtet, war sie sogar im Jahr ihrer Verlobung mit dem damaligen Kronprinzen Felipe noch beruflich im Irak gewesen. Bis zur Ankündigung ihrer Hochzeit hatte noch niemand gewusst, dass die TV-Moderatorin mit dem zukünftigen König liiert war.

Das ganze Land wurde damals von der plötzlichen Bekanntgabe ihrer Liebe überrascht. Doch nicht alle waren begeistert – immerhin ist Letizia eine geschiedene Frau! Im katholischen Spanien wird das nicht gern gesehen. Da sie ihren damaligen Mann Alonso Guerrero aber nur standesamtlich geheiratet hatte, wurde es ihr gestattet, sich mit Felipe in einer kirchlichen Zeremonie zu trauen.

Anzeige

Getty Images Königin Letizia und König Felipe bei ihrer Hochzeit im Mai 2004

Anzeige

Getty Images Sofia und Juan Carlos von Spanien mit König Felipe und Königin Letizia, Verlobung 2003

Anzeige

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien, Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de