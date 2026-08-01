Vorfall: Darum zeigt Nara Smith ihre Kids online nicht mehr

Nara Smith (24) hat ihre Haltung zu Inhalten über ihre Kinder im Netz grundlegend geändert. Im Podcast "Call Her Daddy" erklärt die Influencerin und Mutter von vier Kindern, warum sie ihre Jüngsten heute so konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält. Der Auslöser war ein beunruhigender Fund: Ein altes Video ihrer Tochter, das sie anderthalb Jahre vor ihrer TikTok-Karriere auf Instagram gepostet hatte, tauchte plötzlich auf TikTok auf – und sammelte Millionen von Aufrufen.

In dem Clip war das Mädchen laut Nara ganz harmlos auf der Couch zu sehen. Doch die Kommentare darunter versetzten die Influencerin in Alarm. "So viele der Kommentare lauteten: 'Ich kann es kaum erwarten, bis sie älter ist' oder 'Ihre Augen sind so schön' oder 'Schau dir diese Lippen an'. Und dann habe ich mir die Profile angesehen und da waren lauter alte Männer", berichtet sie im Podcast. Etwa 200.000 Likes und 80.000 Kommentare hatte das Video zu dem Zeitpunkt bereits gesammelt. Naras Schlussfolgerung war eindeutig: "Mir wurde klar, dass ich meinen Kindern eigentlich einen Bärendienst erweise, indem ich sie im Internet präsentiere und sie dadurch angreifbar mache."

Nara, die in Deutschland geboren wurde und in den USA zur Bekanntheit aufgestiegen ist, teilt auf ihren Kanälen vor allem Kochvideos und Einblicke in ihr Leben als junge Mutter. Mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith (28) hat sie vier gemeinsame Kinder. Die Familie hat zuletzt eine besonders schwere Zeit durchlebt: Ihre Tochter Whimsy erhielt eine Krebsdiagnose, befindet sich inzwischen aber in Remission. Dass Nara den Schutz ihrer Kinder heute so ernst nimmt und genau abwägt, was sie von ihrem Familienleben preisgibt, dürfte vor diesem Hintergrund noch mehr Gewicht haben.

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Getty Images Nara Smith bei einem Event von Tiffany & Co. in New York im April 2026

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Getty Images Nara Smith bei der "A Night Of Extra" Beauty Evening im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, 20. März 2026

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Getty Images Nara und Lucky Blue Smith bei der Gucci Modenschau in Mailand im September 2024

Wie findet ihr Naras Entscheidung, ihre Kids konsequent offline zu halten? Stark und richtig – Kinderschutz geht vor. Schade um den Family-Content, aber absolut verständlich. Ergebnis anzeigen