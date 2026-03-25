Sidos Überraschung: Neues Album mit Xavier Naidoo & Menowin

Sido (45) hat in einem Interview mit Abdel Boudii die langersehnte Ankündigung seines neuen Albums gemacht. Das Werk mit dem Titel "Frieden" soll laut Raptastisch am 27. November 2026 erscheinen, knapp vier Jahre nach seinem letzten Soloalbum "Paul". Der Berliner Rapper enthüllte dabei auch gleich zwei überraschende Featuregäste, die auf dem Projekt zu hören sein werden. Besonders stolz zeigte sich der Musiker auf die Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo (54), der beim Titelsong "Frieden" mitwirkt. "Ich hab einen sehr guten Song mit Xavier gemacht. Der Titelsong zum Album, der heißt auch 'Frieden'", verkündete Sido im Gespräch.

Neben Xavier Naidoo wird noch ein weiterer Sänger auf dem Album vertreten sein, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hätte. Sido hat erstmals einen gemeinsamen Song mit seinem Cousin Menowin Fröhlich (38) aufgenommen. "Menowin, Xavier Naidoo, auf dem Titelsong zu meinem neuen Album 'Frieden'", bestätigte der Rapper. Die Zusammenarbeit mit Menowin ist besonders bemerkenswert, da Sido in der Vergangenheit den Kontakt zu seinem Cousin aufgrund mehrfacher Enttäuschungen abgebrochen hatte. Nun scheint er ihm eine neue Chance gegeben zu haben, die Menowin offenbar genutzt hat.

Die Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo dürfte bei einigen Fans für Diskussionen sorgen. Der Sänger sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Kontroversen und wurde vor einigen Jahren sogar aus der DSDS-Jury entfernt, nachdem ein Video mit vermeintlich rassistischen Inhalten aufgetaucht war. Damals wurden ihm außerdem wiederholt Sympathien zu diversen Verschwörungstheorien nachgesagt. Auch in den letzten Wochen wurde Xavier wieder zur umstrittenen Figur. Sido ließ sich davon jedoch offenbar nicht beirren und betonte, wie stolz er auf das gemeinsame Feature sei. Das Album erscheint zeitlich passend rund um Sidos Geburtstag am 30. November.

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Getty Images Sido, deutscher Rapper

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Getty Images Xavier Naidoo, Sänger

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Juli 2025