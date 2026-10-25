Gloria Schwesinger wurde für The Ultimate Hype angefragt

Gloria Schwesinger (34) hätte in diesem Jahr durchaus in den Boxring steigen können – allerdings nicht bei Fame Fighting. Am Rande von "Fame Fighting 4" erzählte der Realitystar im Gespräch mit Promiflash, dass sie eine Anfrage für das konkurrierende Format "The Ultimate Hype" bekommen hatte. Auch eine konkrete Gegnerin habe für einen möglichen Kampf bereits festgestanden. Gloria sagte jedoch ab: Die vorgesehene Kontrahentin hatte aus ihrer Sicht einfach nicht genug Relevanz, um dafür die Handschuhe zu schnüren. Damit war das Thema für sie offenbar rasch erledigt – ein Duell mit einer Frau, die sie selbst nicht als bedeutend genug betrachtet, kam für sie nicht infrage. Den Namen der möglichen Gegnerin verriet die Influencerin allerdings nicht.

Gegenüber Promiflash erklärte Gloria ihre Entscheidung deutlich: "Es hätte tatsächlich eine Gegnerin gegeben dieses Jahr. Im anderen Boxformat, bei The Ultimate Hype, hatte ich die Anfrage, aber da habe ich abgelehnt, weil sie gar nicht so die Relevanz in meinen Augen hat." Weiter führte sie aus: "Also es ist gar nicht so relevant für mich, dass es ein Boxkampf wert wäre und dementsprechend hab ich dann auch abgelehnt." Ihre Teilnahme an dem Boxevent scheiterte somit keineswegs an einer fehlenden Gegnerin. Entscheidend war allein ihre persönliche Einschätzung der vorgesehenen Kontrahentin. Weitere Einzelheiten zu dem Angebot teilte die Reality-TV-Bekanntheit in dem Gespräch nicht mit – auch die Identität der Frau, gegen die sie hätte kämpfen sollen, blieb unbekannt.

Gloria ist vor allem durch Reality-TV und ihre Aktivitäten in den sozialen Medien bekannt. Bei "Fame Fighting 4" äußerte sie sich offen zu ihren Vorstellungen von einem möglichen Boxkampf. Ihre Aussagen verdeutlichen: Die öffentliche Relevanz einer Gegnerin ist für die Influencerin eine entscheidende Voraussetzung, bevor sie einen Kampf überhaupt in Betracht zieht. Ob sie sich grundsätzlich vorstellen könnte, bei einer anderen Veranstaltung oder zu einem späteren Zeitpunkt doch noch in den Ring zu steigen, ließ sie im Gespräch offen. Eine eindeutige Zu- oder Absage für die Zukunft machte sie jedenfalls nicht. Fest steht lediglich: Das Angebot von "The Ultimate Hype" schlug sie in diesem Jahr aus.

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Imago Bei Fame Fighting 4 in Essen: Gloria Schwesinger in der Grugahalle, 17. Oktober 2026

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Imago Gloria Schwesinger Premiere von "Love Island VIP" in Köln, 16.09.2026

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Juni 2026