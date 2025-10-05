Kristen Bell zeigt Reue: Sie hatte vor der Ehe zu wenig Sex

Kristen Bell (45) hat in einer Folge des Podcasts "Armchair Expert" überraschend offen über ihr Liebesleben vor ihrer Ehe mit Dax Shepard (50) gesprochen. Im Beisein der Schauspielerin Justine Lupe (36) und Co-Moderatorin Monica Padman gab Kristen zu, dass sie bedauert, nicht mehr romantische Erfahrungen gesammelt zu haben: "Ich wünschte, ich hätte mich ein bisschen mehr ausgetobt." Dax, der die Unterhaltung humorvoll begleitete, fügte hinzu: "Sie war sehr sexuell aktiv, aber sie wünschte, sie wäre noch aktiver gewesen." Auf einer Skala von null bis zehn bewertete die Schauspielerin ihre Aktivität mit einer Vier und meinte augenzwinkernd, dass eine Sechs vielleicht besser gewesen wäre.

Ihre Beziehung begann 2007, als sich Kristen und Dax auf einer Dinnerparty kennenlernten. Dax machte direkt Eindruck auf sie, indem er nach der Feier witzig gestand, ihre Telefonnummer heimlich organisiert zu haben. Für Kristen war dies der Startpunkt einer Liebe, die sie schon bald in den siebten Himmel katapultierte. Das Paar verlobte sich 2009 und heiratete vier Jahre später in einer schlichten Zeremonie im Beverly Hills Courthouse. Mittlerweile sind die beiden stolze Eltern von zwei Töchtern, Lincoln und Delta. Trotz ihrer Aussagen im Podcast betonte Kristen, wie stark ihre Ehe sei, und dass sie und Dax zusammen wachsen und voneinander lernen.

Zuletzt kursierten immer wieder Krisengerüchte um Kristen und Dax, vor allem weil ihr letzter gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich schon eine Weile zurückliegt. Damals zeigten sie sich noch eng umschlungen bei der "Time 100 Gala". Doch keine Spur von schlechten Vibes – Dax sprach kürzlich im "Armchair Expert"-Podcast mit Alicia Silverstone (49) ganz offen über seine Sicht auf die Ehe: "Wir haben uns unglaublich geliebt, zwei wundervolle Kinder und eine großartige Zeit zusammen gehabt." Selbst wenn die Beziehung eines Tages enden sollte, was er bis dato nicht bestätigte, sei das für den Schauspieler kein Scheitern.

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Golden Globes 2019

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Independent Spirit Awards 2015