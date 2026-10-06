"Seelenlos": Aaron Troschkes Promi-BB-Aus frustriert Fans

Kaum war die neue Staffel Promi Big Brother gestartet, gab es für viele Fans schon die erste bittere Pille zu schlucken. Als Maurice Dziwak (28) von den Zuschauern zur Verpflegungsbeschaffung in den Kiosk geschickt wurde, wartete hinter der Theke eine unerwartete Personalie: Statt des YouTubers Aaron Troschke (37), der auch im wahren Leben bereits mehrere Kiosks betrieb, empfing dort plötzlich Florian Schmidt-Sommerfeld alias Schmiso den irritierten Kandidaten. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats entlud sich umgehend das kollektive Entsetzen. "Der Kiosk ohne Aaron ist richtig seelenlos. Schade. An der falschen Stelle gespart", motzte ein Zuschauer stellvertretend für die geschockte Community, die sogleich noch eine weitere fehlende Personalie im Kiosk betrauerte: "Ohne Aaron und Dieter ist 'Promi Big Brother' nicht dasselbe."

Über die genauen Beweggründe für den Belegschaftswechsel im PBB-Kiosk herrscht vorerst Schweigen, denn weder der Sender noch die Protagonisten selbst äußerten sich zu den Hintergründen der Trennung. Aaron beließ es in seiner Instagram-Story bei einem kleinen Rückblick an der Seite von Kollege Dieter Gabowski und einem gewohnt nüchternen Kommentar: "Ja, dieses Jahr ohne uns." Parallel dazu erlebte auch das Spätformat, das täglich direkt im Anschluss an die reguläre Folge gesendet wird, ein Sparprogramm: Nach zwölf Dienstjahren ist Melissa Khalaj (37) nicht mehr am Start, wodurch Jochen Bendel (58) die nächtliche Runde nun als einsamer Wolf moderiert.

Aaron hatte jahrelang die kargen Einkäufe der Bewohner charmant kommentiert und galt vielen als unersetzlicher Garant für zynischen Sprachwitz. Nachfolger Schmiso schiebt nun Doppelschichten: Während der Livesendung gibt der Sportkommentator den Kioskwart, während er bei den Challenges als strenger Spielleiter fungiert. Ob die verschreckte Stammkundschaft den neuen Mann hinter der Theke bald akzeptieren wird, bleibt abzuwarten. Die Hauptshow läuft täglich um 20:15 Uhr bei Sat.1, während der Livestream auf Joyn das Treiben ununterbrochen einfängt.

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Getty Images Aaron Troschke, Moderator

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Getty Images Jochen Bendel, Moderator

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf