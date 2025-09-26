Fans reagieren begeistert auf neuen "7 vs. Wild"-Trailer

Der neue Trailer zur fünften Staffel der Survivalshow 7 vs. Wild sorgt bei den Fans für Begeisterung. Nach anfänglicher Kritik an den neuen Regeln, die unter anderem eine Pflicht zur Nachtwache und das Verbot von Alleingängen beinhalten, kippt die Stimmung nach der Veröffentlichung des Trailers durch Amazon Prime ins Positive. So gab ein User auf YouTube zu: "Okay, der Trailer war krass. Endlich mal ein Grund, doch ein bisschen gehypt zu sein!"

Die neue Staffel, die im Regenwald von Kolumbien gedreht wurde, präsentiert sich als bislang gefährlichste Ausgabe. Der Trailer gewährt Einblicke in die extremen Bedingungen, mit denen die Teilnehmer konfrontiert sind: tödliche Tiere wie Korallenschlangen und Bullet-Ameisen, die Gefahr durch übertragbare Krankheiten durch Moskitos und das ständige Ringen um Nahrung und trockene Kleidung im Dauerregen. Szenen zeigen, wie eine Korallenschlange über dem Feuer zubereitet wird, was den hohen Überlebensdruck im Dschungel verdeutlicht.

Die ersten Episoden werden ab dem 7. Oktober exklusiv auf Amazon Prime verfügbar sein, während am 20. Oktober auch YouTube-Nutzer Zugriff auf die regulären Folgen haben. Parallel wird weiterhin eine "Behind the Scenes"-Reihe auf YouTube laufen, um den Fans exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu geben. Trotz des Ausstiegs von Fritz Meinecke (36), der das Projekt initiiert hatte, scheint das Format seinen Survival-Anspruch zu halten. Fans verfolgen gespannt, wie die Kandidaten in einer der extremsten Umgebungen der Welt navigieren werden.

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke in Indonesien, März 2024

Agentur filmcontact / Prime Video Logo der fünften "7 vs. Wild"-Staffel

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5