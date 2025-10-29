Heidi Klums Halloween-Kostüm für 2026 ist schon geplant

Heidi Klum (52), die als "Queen of Halloween" bekannt ist, hat nach eigenen Angaben ihr Kostüm für 2026 bereits geplant – obwohl sie ihr Outfit für Halloween 2025 noch nicht enthüllt hat. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet das Model: "Ich weiß schon, was ich nächstes Jahr mache." Damit sei ein großer Druck von ihr genommen, denn sie gesteht, dass die Ideenfindung nicht immer einfach sei. Zu ihrer Vorbereitung gehört viel Einsatz: "Manchmal zerbreche ich mir den Kopf darüber. Zum Glück habe ich das für nächstes Jahr schon geklärt." Details zum 2026er-Kostüm wollte sie aber nicht verraten.

Heidi ist bekannt für ihre spektakulären, aufwendig gestalteten Verkleidungen, die sie bei ihrer jährlich stattfindenden Halloween-Party präsentiert. Im letzten Jahr schlüpfte sie zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) in die Rollen von Figuren aus dem Kultfilm "E.T.". Noch zuvor, 2022, sorgte sie mit ihrer Verwandlung in einen überdimensionalen Wurm für Aufsehen, während Tom in die Rolle eines Anglers schlüpfte. Für ihre Kostüme scheut Heidi oft keine Mühen: Allein in ihrem Wurm-Kostüm steckten zwölf Stunden Arbeit am Tag der Feier.

Auch wenn sie zu ihrem diesjährigen Kostüm noch nicht viel verraten hat, streute Heidi vergangene Woche in "The Tonight Show" einen spannenden Hinweis ein. Dort verkündete sie selbstbewusst: "Ich werde extra hässlich sein und supergruselig." Mit diesem Versprechen sorgte sie bei den Fans für viel Gesprächsstoff. Konkrete Details wollte die Model-Mama allerdings nicht preisgeben. Die Neugier der Fangemeinde stieg aber weiter, denn Heidi blieb geheimnisvoll und ließ durchblicken, dass sie sich ein besonders ausgefallenes Motto überlegt habe.

Getty Images Heidi Klum bei den InStyle Imagemaker Awards 2025 in Bel Air, Kalifornien

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei Heidi Klums Halloweenparty 2024

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2022