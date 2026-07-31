Criminal Minds geht weiter: Staffel 20 ist bestätigt

Gute Nachrichten für alle Fans der Erfolgsserie: "Criminal Minds" kehrt mit einer zwanzigsten Staffel zurück. Paramount+ hat die Verlängerung bereits im März 2026 bekannt gegeben – noch bevor Staffel 19 überhaupt ausgestrahlt worden war. Die neuen Folgen sollen 2027 erscheinen, ein konkretes Startdatum hat der Streamingdienst bislang jedoch noch nicht verkündet. Dass die Produktion längst angelaufen ist, bestätigte Darsteller Adam Rodriguez gegenüber TV Insider im Mai 2026: "Wir haben letzte Woche angefangen."

Zum regulären Cast gehören voraussichtlich Joe Mantegna (78), Paget Brewster, A.J. Cook, Kirsten Vangsness (54), Aisha Tyler und Adam Rodriguez – also das gewohnte Kernteam rund um die BAU, die Behavioral Analysis Unit des FBI. Eine Ausnahme bildet allerdings Zach Gilford, der in den vergangenen Staffeln als Serienkiller Elias Voit eine zentrale Rolle gespielt hatte. Gegenüber Entertainment Weekly erklärte er offen: "Ich bin nicht in Staffel 20. Soweit ich weiß, war es das." Sein Charakter wurde im Staffel-19-Finale ein weiteres Mal verhaftet und in ein unbekanntes Hochsicherheitsgefängnis verlegt – ein Serientod blieb damit aus.

Criminal Minds zählt zu den langlebigsten Krimi-Serien der US-Fernsehgeschichte. Die Serie lief ursprünglich 15 Staffeln lang auf dem Sender CBS, bevor sie 2020 eingestellt wurde. Zwei Jahre später holte Paramount+ die Show unter dem neuen Titel "Criminal Minds: Evolution" zurück auf die Bildschirme. Die Serie dreht sich um ein Eliteteam von FBI-Profilern, das schwere Verbrechen aus psychologischer Perspektive analysiert und löst. Alle bisherigen Staffeln – sowohl die alten CBS-Folgen als auch die neueren Paramount+-Staffeln – sind aktuell auf der Streamingplattform abrufbar.

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Getty Images "Criminal Minds"-Cast

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Getty Images Schauspieler Adam Rodriguez

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Getty Images Kirsten Vangsness und Joe Mantegna, "Criminal Minds"-Darsteller