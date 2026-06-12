Unerwartet: Diese Rocker sind Prinz Georges liebste Künstler

Prinzessin Kate (44) hat bei einem Termin in Manchester ganz nebenbei über den Musikgeschmack ihrer Kinder gesprochen – und dabei vor allem mit einem Detail über Prinz George (12) überrascht. Bei ihrem Besuch des The Christie NHS Foundation Trust kam sie laut dem Magazin Hello! im Musiktherapieraum mit Besuchern ins Gespräch. Dabei plauderte sie aus, dass der Schulweg offenbar regelmäßig zur kleinen Nervenprobe wird, weil im Auto jeden Morgen über die Playlist diskutiert wird. "Charlotte möchte Taylor Swift, George möchte etwas Rock. Er liebt AC/DC, er spielt Gitarre. Und Louis möchte dann Alex Warren", sagte sie über die musikalischen Vorlieben ihrer Kinder und fasste die allmorgendliche Situation wie folgt zusammen: "Jeder will etwas anderes."

Für einen Zwölfjährigen ist AC/DC eine ungewöhnliche Wahl, denn die Rockgruppe wurde bereits in den 1970er-Jahren gegründet und hat ihre riesige Fangemeinde eher unter älteren Rockliebhabern. Offenbar hat George jedoch den Musikgeschmack seines Vaters geerbt. Auch Prinz William (43) zeigte sich in früheren Interviews begeistert von der australischen Hard-Rock-Band. Im Podcast "Time To Walk" von Apple sagte er vor einigen Jahren: "Es gibt nichts Besseres, als an einem Montagmorgen, wenn man nach dem Wochenende noch etwas verschlafen ist und versucht, wieder in den Trott der Woche zu kommen, AC/DCs Thunderstruck zu hören. Es weckt dich absolut auf, versetzt dich in die beste Stimmung für die Woche und du hast das Gefühl, dass du alles und jeden bezwingen kannst", schwärmte er damals.

Während George fleißig seine Gitarrengriffe übt und sich offenbar musikalisch an seinem Vater orientiert, hat Prinzessin Charlotte (11) mit ihrer Liebe zu Taylor Swift ihre ganz eigene Popwelt gefunden. Louis wiederum entdeckt mit Stars wie Alex Warren seine persönlichen Favoriten – im Familienauto treffen beim Schulweg also jeden Morgen gleich mehrere Generationen und Musikrichtungen aufeinander. Neben dem Familienalltag und den musikalischen Vorlieben der Royal-Kids beschäftigt Fans des britischen Königshauses derzeit vor allem Georges weitere Schullaufbahn. Zuletzt wurde viel darüber gesprochen, welche Schule der junge Royal im neuen Schuljahr besuchen könnte. Der Palast hat sich bislang nicht dazu geäußert. Welche Musik der Thronfolger auf seinem künftigen Schulweg wohl hören wird, darüber wissen die Royal-Fans dank Kates kleiner Anekdote jedoch Bescheid.

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Getty Images Prinz George im Mai 2025

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025

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Getty Images AC/DC bei einem Konzert im Mai 2016