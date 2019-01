Richard Madden (32) ist offenbar wieder zu haben! Im Sommer 2017 wurde der Game of Thrones-Star zum ersten Mal mit der Schauspielerin Ellie Bamber gesichtet. Wenig später folgte das offizielle Liebesouting der beiden. Doch nachdem der Schotte vergangene Woche bei den Golden Globes ohne Begleitung aufgetaucht war, gab es erste Gerüchte über eine mögliche Krise. Nun möchte ein Insider wissen, dass sich das Paar tatsächlich getrennt hat!

Wie The Sun On Sunday berichtet, soll Ellie die Beziehung mit dem Filmstar beendet haben. Einem Insider zufolge hätten sich die beiden zuletzt immer mehr auseinander gelebt. "Sie haben sich nahezu täglich gestritten. Obwohl sie daraufhin eine Paartherapie begonnen hatten, mussten sie feststellen, dass es zwischen ihnen einfach zu viele Differenzen gibt", so der Informant. Sowohl Richard als auch Ellie seien zutiefst enttäuscht darüber, dass ihre Partnerschaft gescheitert ist.

Ob Richard seinen beruflichen Erfolg nach dieser privaten Pleite überhaupt genießen kann? Vergangene Woche konnte der TV-Hottie bei den Golden Globes nämlich ordentlich jubeln: Für seine Darbietung in der Serie "Bodyguard" räumte er den heiß begehrten Preis ab.

Splash News Ellie Bamber und Richard Madden im Juni 2018

Getty Images Richard Madden bei den Golden Globes

Getty Images Ellie Bamber in London

