Patrick Stewarts Witwe Sunny Ozell äußert sich zu seinem Tod

Sunny Ozell hat erstmals öffentlich über den Tod ihres Ehemanns Patrick Stewart (†86) gesprochen. In einem emotionalen Instagram-Beitrag schilderte die Singer-Songwriterin, wie hart der Verlust des Star Trek-Darstellers sie trifft. "Heute ist es zwei Wochen her, dass Patrick von uns gegangen ist, und die Trauer kommt weiterhin in Wellen", schrieb die 47-Jährige. Neben dem großen Schmerz empfinde sie jedoch auch tiefe Dankbarkeit. Zwischen ihr und Patrick sei nichts Wichtiges unausgesprochen geblieben. "Er wusste, dass ich ihn liebte, und ich weiß, dass er mich liebte", erklärte Sunny.

In ihrem Abschiedspost beschrieb die Musikerin ihre Verbindung als besonders ehrlich und innig: "Patrick und ich haben einander wirklich und authentisch gesehen, und wir haben die besten Eigenschaften des jeweils anderen verstärkt." Zugleich erklärte sie, wie nachhaltig ihr verstorbener Ehemann ihr eigenes Leben geprägt habe. "Mein Herz musste wachsen, um meine Liebe zu Patrick fassen zu können, und er hat mich für immer zum Besseren verändert", betonte sie auf Instagram. Die große öffentliche Anteilnahme nach dem Tod des Schauspielers berühre sie zutiefst. An seine Fans richtete Sunny deshalb persönliche Dankesworte: "Danke euch allen für eure Beileidsbekundungen, sie bedeuten mir so, so viel."

Ende Oktober war die Nachricht von Patricks Tod öffentlich geworden. Sein Sprecher hatte in einem Statement gegenüber Deadline erklärt, der Schauspieler sei in seinem Zuhause in Los Angeles im Kreis seiner Liebsten gestorben. Sunny habe ihm bis zuletzt zur Seite gestanden. Musik, Gebete, Tränen und Lachen hätten seine letzten Stunden begleitet.

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Imago Sir Patrick Stewart und seine Ehefrau Sunny Ozell bei der Oscarverleihung 2018 in Hollywood

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Imago Sir Patrick Stewart und Sunny Ozell beim Fan-Screening von "Star Trek: Picard" im Zoo Palast in Berlin

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