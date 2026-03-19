Geheime Einigung: Kevin Spacey umgeht Missbrauchsprozess

Kevin Spacey (66) entgeht in Großbritannien einem weiteren Sex-Prozess. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, hat sich der Schauspieler in London mit drei Männern außergerichtlich geeinigt. Eigentlich hätte im Oktober vor dem High Court ein Zivilverfahren gegen den Star aus House of Cards starten sollen, doch nach der geheimen Einigung werden die laufenden Verfahren nun gestoppt. In einer richterlichen Verfügung heißt es laut Bild: "Im gegenseitigen Einvernehmen werden alle weiteren Verfahren gegen den Beklagten in diesen Angelegenheiten ausgesetzt." Welche Bedingungen genau zwischen den Parteien vereinbart wurden und ob Geld geflossen ist, bleibt vorerst unter Verschluss.

Kevin hatte die Anschuldigungen der Kläger stets bestritten und seine Unschuld betont. Gleichzeitig räumte der Oscarpreisträger in einem aufsehenerregenden Interview mit TV-Moderator Piers Morgan (60) für dessen Format "Piers Morgan Uncensored" ein, in der Vergangenheit Männer begrapscht und sie sexuell berührt zu haben, obwohl diese nicht zugestimmt hatten. "Mir war in diesem Moment nicht klar, dass sie das nicht wollten", erklärte der "American Beauty"-Star in dem Gespräch. Die nun beigelegten Vorwürfe sollen mutmaßliche Übergriffe betreffen, die sich zwischen 2004 und 2015 ereignet haben. Damals war Kevin als künstlerischer Leiter am Londoner Theater Old Vic tätig.

Der Schauspieler war bereits 2023 in einem Strafprozess in London von mehreren Vorwürfen der sexuellen Nötigung freigesprochen worden. Damals hatten vier Männer gegen ihn ausgesagt, zwei von ihnen suchten später den Zivilweg. Hinzu kam der britische Darsteller Ruari Cannon, der seine Identität öffentlich machte und Kevin weitere Übergriffe zur Last legte. Mit Filmen wie "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty" sowie der Netflix-Serie "House of Cards" hatte sich Kevin zuvor weltweit einen Namen gemacht und zahlreiche Fans gewonnen. Seit dem Aufkommen der #MeToo-Bewegung steht jedoch weniger seine Karriere als vielmehr sein privates Verhalten im Fokus der Öffentlichkeit.

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Getty Images Kevin Spacey, 2023 in London

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Getty Images Kevin Spacey erscheint vor Gericht in London im Juni 2022

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Getty Images Schauspieler Kevin Spacey, Juli 2023