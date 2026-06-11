Familienplanung & Co.: Tobias Pietrek will Mina heiraten

Realitystar Tobias Pietrek (36) und seine Freundin Jasmin Wrbski, genannt Mina, sind offenbar auf dem besten Weg, gemeinsam eine Familie zu gründen. Seit über einem halben Jahr ist das Paar zusammen, und kürzlich haben die beiden den nächsten großen Schritt gewagt: Sie sind zusammengezogen. Im Interview mit Promiflash gaben Tobias und Mina nun einen offenen Einblick in ihre Zukunftspläne – und die klingen ziemlich konkret.

Mina brachte es dabei auf den Punkt: "Wir wollen heiraten und Kinder kriegen." Tobias schloss sich den Worten seiner Freundin an und schwärmte von ihrer gemeinsamen Zeit: "Es läuft wunderbar. Wirklich. Wir sind ja vor Kurzem zusammengezogen. Also, es harmoniert wirklich richtig, richtig gut zwischen uns, auch im privaten Raum und nicht nur auf Social Media." Der Realitystar betonte außerdem, dass das Thema Familienplanung für ihn eine besondere Dringlichkeit hat: "Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und da muss man solche Dinge einfach auch mal ein bisschen besprechen." Abschließend fasste er zusammen: "Wir sind sehr, sehr glücklich miteinander."

Schon vor rund sechs Monaten hatte Tobias in einem Interview mit Promiflash von seinem Liebesglück mit Mina geschwärmt. Besonders wichtig war ihm damals, dass sie ihn so nimmt, wie er ist. "Das ist, glaube ich, in der heutigen Welt sehr rar geworden", sagte Tobias. Und er machte klar, wie gut ihm dieses Vertrauen tut: "Ich kann mit allem komplett offen und ehrlich mit ihr sein." Auch das Thema Ehrlichkeit spielte für ihn schon damals eine große Rolle. "Sie hat mir noch nie das Gefühl gegeben, dass ich sie irgendwie auch nur wegen einer Kleinigkeit anlügen muss", betonte Tobias.

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Imago Tobias Pietrek und Freundin Mina bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

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Instagram / tobiismile Mina und Tobi Pietrek im Dezember 2025

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Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

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