Hugh Grant: "Paddington 2" ist bester Film seiner Karriere

Hugh Grant (65) hat sich eindeutig festgelegt, welcher Film das absolute Highlight seiner Karriere ist. Der Schauspieler, der vor allem durch romantische Komödien wie "Notting Hill" und Tatsächlich... Liebe bekannt wurde, schwärmt von seiner Rolle in "Paddington 2" aus dem Jahr 2017. "Ich bin fest davon überzeugt, dass es der beste Film ist, in dem ich je mitgespielt habe", verriet Hugh gegenüber Entertainment Weekly. In der Familienkomödie verkörperte er den Bösewicht Phoenix Buchanan, einen erfolglosen und eitlen Schauspieler, der in der Nachbarschaft von Paddingtons Familie lebt. Um an einen versteckten Schatz in London zu gelangen, stiehlt Phoenix dem Bären ein besonderes Buch und sorgt dafür, dass Paddington an seiner Stelle im Gefängnis landet.

Die Rolle des ulkigen Fieslings bot Hugh die Möglichkeit, sich abseits seiner gewohnten romantischen Komödien auszutoben – und das kam nicht nur bei ihm selbst gut an. Mit 88 von 100 Punkten auf der Kritiken-Plattform Metacritic ist "Paddington 2" bis heute der bestbesprochene Film des Schauspielers. Regisseur Paul King verriet im Gespräch mit Vanity Fair, dass er sofort an Hugh für die Rolle gedacht habe. "Wir schrieben ihm diesen ziemlich peinlichen Brief: 'Wir haben da diese Rolle im Sinn – einen etwas eitlen, abgehalfterten alten Schauspieldarsteller, dessen beste Tage sozusagen hinter ihm liegen, dessen Lippen und Kinnlinie langsam nach unten wandern – und dabei dachten wir an dich.' Zum Glück sah er die lustige Seite daran", erzählte der Regisseur.

Doch nicht nur positive Töne wurden in der Vergangenheit über Hugh laut. Vor rund vier Monaten erzählte Justice Smith im Podcast "What Are We Even Doing?" von einem sehr offenen Gespräch mit dem Schauspieler am Set von "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben". Justice wollte wissen, ob Hugh nach all den Jahren immer noch Freude am Schauspielern habe. Die ernüchternde Antwort: "Nein. Ich habe ihn nie geliebt." Justice erinnerte sich sogar, dass Hugh ergänzte: "Ich wollte nur berühmt sein und viel Geld verdienen." Diese ehrlichen Worte ließen Justice nachdenklich zurück. Im Gespräch mit Rosamund Pike, mit der er gemeinsam vor der Kamera stand, suchte er Rat. Sie nahm Hughs Aussage gelassen: "Ich glaube, das ist einfach nur britisch."

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Imago Bei der L.A.-Premiere von "Paddington 2": Hugh Grant mit Paddington

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