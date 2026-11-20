Teri Hatcher (61) spricht unter Tränen darüber, wie sehr die Demenzerkrankung ihres 91-jährigen Vaters Owen Hatcher den Alltag ihrer Familie verändert hat. In einem Interview für die Alzheimer's Society schildert die Schauspielerin, dass ihr Vater inzwischen nicht mehr allein zurechtkommt. "Er kann nicht für sich selbst sorgen, weil er nicht weiß, wo er lebt, und nicht weiß, wie man ein Telefon benutzt. Und er erinnert sich nicht daran, ob er seine Medikamente genommen hat oder nicht", erzählte die Desperate Housewives-Darstellerin sichtlich bewegt. Auch für alle Angehörigen sei der neue Alltag eine große Herausforderung. Teri gab offen zu, dass es belastend sein könne, sich dieselben Aussagen immer und immer wieder anzuhören. Gerade deshalb sei es aber wichtig, Geduld zu lernen und realistisch einzuschätzen, was ein Mensch mit Demenz noch leisten kann.

Besonders schwer fällt die neue Situation offenbar Teris Mutter Esther. "Ich glaube, es war tatsächlich sehr schwer für meine Mutter, weil sie nicht akzeptieren wollte, dass er das überhaupt hat. Deshalb ist sie manchmal frustriert und fragt: 'Warum erinnerst du dich nicht daran?' Weil er eine Krankheit hat", erklärte die Schauspielerin. Für alle Angehörigen sei es wichtig, zu verstehen, dass Demenz jeden Menschen anders trifft. Wer mit Erkrankten zusammenlebt, müsse seine Erwartungen daher anpassen und ihnen mit Nachsicht begegnen. "Man muss einfach erkennen, dass Menschen nur zu dem fähig sind, wozu sie eben fähig sind. Man versucht nicht, schwierig oder böse zu sein oder was auch immer. Das ist einfach die Realität. Und auch wenn sich solche Erfahrungen manchmal schwer anfühlen, darf man sie trotzdem gemeinsam erleben", sagte Teri sichtlich gerührt.

Teris Eltern leben mittlerweile ganz in ihrer Nähe in Los Angeles. Die Schauspielerin ließ Owen und Esther in ein Haus in ihrer Straße ziehen, um sie im Alltag besser unterstützen zu können. Wegen der familiären Lage zweifelte sie zunächst sogar daran, ob sie ihr Engagement im Londoner West End annehmen kann. "Mein Vater hat Demenz und meiner Mutter geht es nicht wirklich gut. Ich habe sie in ein Haus die Straße hinauf von mir in Los Angeles einziehen lassen. Als sich diese Gelegenheit ergab, war mein erster Gedanke deshalb: 'Kann ich weggehen, und wie würde das aussehen?'", erzählte sie dem Magazin Hello!. Ihre Eltern hätten sie jedoch darin bestärkt, ihr eigenes Leben weiterzuführen. "Ich kann nicht aufhören, mein Leben zu leben, nur weil ich mich um meine Eltern kümmern muss. Aber es ist schwer", erklärte sie. Seit Oktober steht Teri nun in "Der Teufel trägt Prada – Das Musical" als Miranda Priestly im Dominion Theatre auf der Bühne. Ihr Engagement läuft noch bis zum 6. Februar 2027.

Anzeige Anzeige

Teri Hatcher in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Teri Hatcher bei der From Paris With Love Gala, 2018

Anzeige Anzeige