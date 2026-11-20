Christine Quinn (38) wäre durchaus bereit, wieder gemeinsam mit Chrishell Stause (45) für Selling Sunset vor der Kamera zu stehen. Daran würde auch die jahrelange Fehde der beiden nichts ändern. Am 4. Dezember startet die zehnte Staffel der Netflix-Realityshow. Kurz vor ihrer Rückkehr erklärte Christine im Interview mit Us Weekly: "Ich persönlich hatte nie ein Problem mit Chrishell." Auch gemeinsame Dreharbeiten mit ihrer früheren Kollegin könne sie sich gut vorstellen. Die vergangenen Auseinandersetzungen seien für sie kein Hindernis. Zu einem Wiedersehen wird es in den neuen Folgen allerdings nicht kommen. Chrishell hat ihren Ausstieg aus der Sendung bereits angekündigt. Wenn Christine nach vier Jahren Pause ihr Comeback bei der Immobilienmaklershow feiert, wird ihre einstige Rivalin also nicht mehr dabei sein.

Christine glaubt allerdings, dass eine erneute Zusammenarbeit vor allem für Chrishell schwierig werden könnte. "Wäre es angenehm? Wahrscheinlich nicht für sie. Aber für mich wäre das in Ordnung", erklärte sie. Eine Versöhnung der beiden ist bislang nicht öffentlich bekannt. Im Oktober vergangenen Jahres hatte Chrishell in der Talkshow "Watch What Happens Live" erzählt, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrer früheren Kollegin habe. Seit dem Ende ihrer gemeinsamen Dreharbeiten hätten sie kaum Zeit miteinander verbracht und sich lediglich einmal kurz auf einer Party gesehen. Ihr Konflikt hatte die ersten Staffeln von "Selling Sunset" maßgeblich bestimmt. Immer wieder lieferten sich die beiden Frauen Auseinandersetzungen, ehe Christine die Show 2022 nach der fünften Staffel verließ. Als Chrishell sich von G Flip trennte, zeigte Christine dennoch Mitgefühl. Mit Blick auf ihre eigene Scheidung von Christian Dumontet erklärte sie: "Ich wünsche ihr alles Gute." An ihrer grundsätzlichen Einschätzung ihrer ehemaligen Kollegin scheint das allerdings nichts geändert zu haben. In einem anderen Teil des Interviews betonte Christine, dass sie mit ihrer damaligen Einschätzung von Chrishell richtiggelegen habe.

Ganz ohne alte Konflikte dürfte Christines Rückkehr allerdings nicht verlaufen. Denn neben ihr gehört auch Heather Rae El Moussa (39) zur Besetzung der zehnten Staffel von "Selling Sunset". Zwischen den beiden Frauen deuteten sich bereits Monate vor dem Start der neuen Folgen Spannungen an. Wie das US-Magazin People berichtete, wurde Heather in den Kommentaren eines Instagram-Beitrags gefragt, wer in der neuen Staffel dominanter auftreten werde. Ihre Antwort fiel vielsagend aus: "Gute Frage, ihr werdet es herausfinden!" Zudem teilte sie einen älteren Clip, in dem Christine schlecht über sie gesprochen hatte. Das Verhältnis der beiden gilt seit Längerem als angespannt. Bei ihrem Comeback trifft Christine somit zwar nicht auf Chrishell, dafür aber auf eine andere ehemalige Kollegin, mit der sie in der Vergangenheit wiederholt aneinandergeraten ist. Wie die beiden miteinander umgehen, erfahren Zuschauer ab dem 4. Dezember auf Netflix.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Christine Quinn und Chrishell Stause

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Getty Images Christine Quinn im Mai 2021

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