Scott Speedmans Kinder: Einblicke in sein Familienleben

Schauspieler Scott Speedman (50) ist nicht nur auf dem Bildschirm in Vaterrollen zu sehen – auch privat dreht sich bei ihm inzwischen alles um die Familie. Mit seiner Verlobten, der Bademode-Designerin Lindsay Rae Hofmann, hat der Grey's Anatomy-Star zwei Kinder: Tochter Pfeiffer Lucia und Sohn Indy Roy. Bereits gegenüber Los Angeles Times beschrieb er das Vatersein als einschneidendes Erlebnis: "Jetzt, wo ich Kinder habe, denke ich: Ich muss zurückgehen und ganze Performances neu machen." Die Elternschaft habe ihn sowohl privat als auch schauspielerisch geprägt.

Pfeiffer kam am 26. Oktober 2021 per Hausgeburt zur Welt – ein Erlebnis, das Scott als "wild" beschrieb. Ihr Name war ihm besonders am Herzen: Er lehnt sich an den Julia Pfeiffer Burns State Park in Big Sur an, einem Ort, der für das Paar eine besondere Bedeutung hat. "Lucia" steht als zweiter Name für das "Licht", das sie ins Leben der Familie gebracht hat. Sohn Indy folgte am 2. September 2024 – diesmal im Krankenhaus, da sie beim ersten Kind nach der Geburt Atemprobleme festgestellt hatten. Indys zweiter Name Roy ist eine Hommage an Scotts Vater, der 1999 verstorben ist. In der Talkshow "Live with Kelly and Mark" sagte Scott jüngst, zwei Kinder hätten "alles verändert" für ihn.

Den richtigen Zeitpunkt für Kinder hat Scott bewusst abgewartet. "Wenn ich in meinen Zwanzigern zwei Kinder gehabt hätte, wäre das nicht gut gewesen. Ich bin sehr froh, in dem Alter zu sein, in dem ich jetzt bin", erklärte er gegenüber The Hollywood Reporter. Kurz vor der Geburt seiner Tochter hatte er gegenüber dem Magazin People betont, er sei nun bereit, sein Leben zu verändern: "Alle sagen, Kinder verändern dein Leben. Und was auch immer das bedeutet – ich freue mich darauf, es herauszufinden." Inzwischen zieht er ein klares Fazit: "Was für eine demütigende Erfahrung das ist und was für eine schwere Aufgabe. Es ist wirklich der wichtigste Job."

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Getty Images Scott Speedman im Mai 2017

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Instagram / lindsayraehofmann Lindsay Rae Hofmann mit ihren Kids

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Getty Images Scott Speedman, Schauspieler