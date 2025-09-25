So emotional reagiert Nessi auf "Princess Charming"-Abbruch

Vanessa Borck (28) alias Nessi verabschiedet sich nicht nur emotional, sondern auch mit einem tiefen Dankbarkeitsgefühl von ihrer Reise bei Princess Charming. Obwohl das finale Kapitel der fünften Staffel ohne Happy End zu Ende ging, blickt der Social-Media-Star mit Wärme im Herzen zurück. Auf Instagram teilt sie ihre Gefühle mit ihren Followern: "Danke für diese Staffel. Ich bin so, so dankbar für die ganze Zeit und denk' dran: zu fühlen ist ein großes Geschenk." Die Bilder aus der finalen Episode untermalen die bewegenden Worte der Princess, die auf eine intensive und prägende Zeit zurückblickt.

In ihrem emotionalen Post beschreibt Nessi, wie außergewöhnlich die Erfahrungen für sie waren: "Diese Reise war für mich eine der intensivsten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe hier so viel gelernt – über die Liebe, über andere Menschen, aber auch über mich selbst." Jede Begegnung und jedes Gefühl hätten einen bleibenden Platz in ihrem Leben eingenommen, erklärt Nessi weiter. "Manchmal geht es im Leben nicht darum, sofort alle Antworten zu haben, sondern darum, mutig genug zu sein, freundlich zu sein und an ein bisschen Magie zu glauben", resümierte sie und bewies damit, dass auch Herausforderungen sie in ihrem Wachstumsprozess gestärkt haben.

Die emotionale Achterbahnfahrt, die Nessi durchlebte, hatte ihren Ursprung in einer besonders schwierigen Entscheidung, die sie während der Staffel treffen musste. Nachdem ihre Favoritin Lotti die Villa frühzeitig verlassen hatte, entschied sich Nessi schweren Herzens, das Liebesabenteuer komplett abzubrechen. Die Enttäuschung war zu groß, als dass sie bereit gewesen wäre, sich auf eine andere Kandidatin einzulassen. Diese offene und verletzliche Art machte Nessi während der gesamten Show besonders authentisch und ließ sie viele Herzen gewinnen. Auch wenn die Staffel für sie kein neues Liebesglück mit sich brachte, bleibt die Erfahrung für sie ein unvergessliches Kapitel ihres Lebens.

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, die neue "Princess Charming"

Princess Charming, RTL+ Nessi und Lotti bei "Princess Charming", 2025

Princess Charming, RTL+ Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025