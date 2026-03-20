Nina Bott offenbart emotionale Gedanken über das Älterwerden

Nina Bott (48) hat ihre Follower mit nachdenklichen Worten berührt. In ihrer Instagram-Story sprach die Schauspielerin offen darüber, was sie am Älterwerden wirklich beschäftigt: die Sorge, ihre Kinder eines Tages zurücklassen zu müssen. Auslöser war ein Clip, den sie online sah. Darin fuhr eine Mutter mit ihrem behinderten Kind Karussell. Unter dem Video stand, die Mutter hoffe, mindestens zehn Sekunden länger zu leben als ihr Kind. Diese Botschaft ging der Schauspielerin und Moderatorin nicht mehr aus dem Kopf. Sie teilte ihre Gefühle mit ihrer Community und machte deutlich, dass sie als Mutter dauerhaft Verantwortung empfindet und immer für ihren Nachwuchs da sein möchte. "Man fühlt sich als Mama für seine Kinder so sehr verantwortlich, dass man sie niemals alleine lassen möchte", fasste sie ihre Gedanken in Worte.

Die 48-Jährige erklärte, sie verstehe den Gedanken der fremden Mutter zu gut. Auch wenn ihre eigenen Kinder gesund seien, treffe sie der Kern dieser Aussage: Es gehe um das Wissen, nicht ewig an der Seite seiner Kinder sein zu können. Vor allem im Hinblick auf ihren jüngsten Sohn macht sie sich Sorgen: "Manchmal denke ich auch, es ist so ungerecht, dass mein jüngster Sohn mich 15 Jahre weniger haben wird, als mein Ältester", erklärte sie. Dieses Gefühl werde dadurch verstärkt, dass sie selbst ihre beiden Eltern früh verloren habe. Genau diese Gedanken seien es, die sie am Älterwerden am meisten bedrücken: "Viel mehr als Falten oder graue Haare oder was auch immer", betonte sie.

Privat gilt Nina als großer Familienmensch. Sie ist Mutter von vier Kindern. Ihr ältester Sohn Lennox ist 22 und stammt aus einer früheren Beziehung. Mit ihrem heutigen Ehemann Benjamin Baarz (38) hat sie eine Tochter und zwei weitere Söhne, die derzeit 10, 7 und 5 Jahre alt sind. Nach elf Jahren Beziehung gaben sich Nina und Benjamin im vergangenen Mai am Strand das Jawort. Dass sie familiäre Themen so offen teilt, zeigte sich bereits um den Jahreswechsel, als sie auf Instagram sehr emotional über die besondere Bedeutung ihres Geburtstags sprach, der für sie auch mit dem Abschied von ihrer Mutter verbunden ist. Bei dieser Ansprache brach sie in Tränen aus. Solche persönlichen Einblicke machen Nina besonders nahbar und erklären, weshalb ihre Worte über Vergänglichkeit und Verantwortung viele Fans so unmittelbar erreichen.

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Imago Nina Bott bei der Premiere des Zirkus Charles Knie auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg

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Instagram / ninabott Nina Bott mit ihren drei Kindern im August 2024

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Getty Images Benjamin Baarz und Nina Bott, 2024