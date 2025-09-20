Das hat Margot Robbie alles über ihre Mutterschaft verraten

Margot Robbie (35) und ihr Ehemann Tom Ackerley (35) strahlen vor Glück: Die australische Schauspielerin hat im Herbst 2024 ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Seitdem genießt die Familie ruhige Momente abseits des Rampenlichts, wie etwa zu Hause in Los Angeles oder bei Ausflügen an den Strand in Australien und Italien. Der Name ihres Sohnes bleibt ein Geheimnis, doch in Interviews konnte Margot nicht verbergen, wie sehr sie das neue Kapitel ihres Lebens erfüllt: "Mutterschaft ist das Beste!", schwärmte sie im Gespräch mit Entertainment Tonight.

Die innige Beziehung zu ihrem kleinen Sohn zeigt sich auch in unvorhergesehenen Momenten, etwa als der Kleine Margot während eines Gesprächs mit Access Hollywood im August 2025 mit einem lauten Weinen unterbrach. Mit einem Lächeln und einer Portion Humor meinte die Schauspielerin daraufhin: "Ich bin so stolz und denke immer wieder: 'Das ist mein Baby.'" Laut einer Quelle, die sich gegenüber People äußerte, sind die Leinwandschönheit und ihr Mann "Stubenhocker" und genießen die Zeit als kleine Familie am liebsten in den eigenen vier Wänden.

Schon vor Jahren hatte Margot im Gespräch mit The Daily Telegraph verraten, dass sie sich immer eine große Familie gewünscht habe. Doch sie und Tom ließen sich viel Zeit – erst acht Jahre nach der Hochzeit im Jahr 2016 begrüßten sie ihr erstes Kind auf der Welt. Dafür überwiegt die Freude über ihren Sohn jetzt umso mehr, wie eine Quelle gegenüber People verriet: "Sie haben lange gewartet, bis sie schwanger wurden, daher war es unglaublich, als das Baby dann endlich da war."

Getty Images Margot Robbie, 2025

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024

IMAGO / Cover-Images Margot Robbie, November 2024