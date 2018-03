Es ging durch die Presse: Tom (19) soll in Hamburg an einer Tankstelle eine Französin geschlagen haben und die scheint sich nun an den Brüdern rächen zu wollen. Denn nun haben Bill(19) und Tom ihren Flug nach Los Angeles abgesagt, dort sollte ihr neues Album fertiggestellt werden. Glaubt man einer deutschen Tageszeitung, so werden die Beiden jedoch von einer französischen Mädchengang bedroht, zu denen auch das Mädchen gehört, das Tom geschlagen haben soll. „Les Afghans On Tour“ nennt sich die Gang und die Mädchengruppe soll nun das Leben von Toms und Bills Mutter bedrohen. Aus Sorge blieben die Jungs zu Hause und wollen auf ihre Mutter achtgeben. Ein Insider erklärte erst kürzlich der Bravo, dass es sich bei den Mädels um verschmähte Fans der Tokio Hotel-Jungs handeln soll.

